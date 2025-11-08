鳳凰將成「攔腰斷頭颱」 氣象署最新預估路徑出爐 13日這縣市出海
中度颱風鳳凰持續以每小時29公里速度向西前進，預估在穿越菲律賓呂宋島後北轉撲向台灣，並從中部一帶登陸。中央氣象署稍早也釋出最新預估路徑，鳳凰將成為「攔腰斷頭颱」，中部登陸後，同一天晚上由宜蘭出海，對台灣威脅越來越大。
根據氣象署最新資料顯示，鳳凰8日20時的中心位置在北緯13.3度，東經128.3度，以每小時29公里速度向西進行。中心氣壓945百帕，近中心最大風速每秒43公尺，瞬間最大陣風每秒53公尺，七級風平均暴風半徑250公里，十級風平均暴風半徑80公里，仍穩定增強中，明（9日）就可升級強烈颱風，並在之後登陸呂宋島，進入南海後北轉撲向台灣，屆時強度會先增強再減弱，但減弱幅度各機構目前仍存在分歧。
此外，氣象署預估，鳳凰將於12日晚間至13日凌晨之間，從中部的彰化、雲林、嘉義一帶登陸，並持續朝東北方前進，橫跨台灣本島後於13日晚間8時從宜蘭出海，途中將受中央山脈破壞結構，強度大幅減弱。
各地最新暴風圈侵襲機率也有所變動，其中最高的為澎湖縣74%，其次為台南的71%，嘉義、高雄69%，台中、彰化、雲林分別為65%、66%、67%；北部地區則大幅上升，新竹市來到60%、台北、新北、基隆、桃園也分別提升至53%、54%、51%與55%。
