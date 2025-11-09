鳳凰將撲台！北投慎防8級以上強風 北市府宣布緊急應變措施

颱風「鳳凰」來勢洶洶，宜花明日開始下大雨。（翻攝自中央氣象署官網）

颱風「鳳凰」來勢洶洶，宜花明日開始下大雨，週二則慎防共伴效應帶來的劇烈降雨，週三颱風更接近台灣陸地。中央氣象署對多地發布陸上強風特報，其中台北北投有機會出現8級以上陣風，目前評估強風特報將持續至13日颱風影響結束為止，故北市府也做出相應措施。

中央氣象署今（9日）16時27分發布陸上強風特報，受颱風外圍環流與東北風偏強影響，今日下午至明（10日）晚間苗栗、台中、彰化、屏東與澎湖局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率（橙色燈號），基隆、台北、新北、桃園、新竹、雲林、嘉義縣、台南、宜蘭、台東、金門、連江局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），請注意防範。

中央氣象署發布陸上強風特報。（翻攝自中央氣象署官網）

針對橘色燈號為警戒，中央氣象署提醒，應避免戶外活動，防範路樹、不堅固建築或定置物因強風毀損倒塌而造成危害；避免行車，若於行車中，請尋找安全地點停車避風；留意大眾運輸停駛（飛）及國道與高架道路降速封閉訊息。至於黃色燈號則為注意，在戶外請小心路樹、不堅固建築或定置物被強風吹落之碎片；戶外工作者請注意安全；加強牢固戶外物品；行車減速慢行，留意大眾運輸延誤訊息。

台北市災害防救辦公室表示，工務局轄下各處加強防颱工作及機具人員整備，公園處巡轉修剪及維護市區行道樹、公園、廣場等地樹木，教育局所屬學校及各局處加強穩固權管樹木；觀傳局及媒體事務組加強宣導，應將居家窗台、陽台放置的物品、植栽等裝飾物加固或移除。建管處也需加強向民眾宣導招牌鐵皮加蓋，並提醒可能造成的公安危險與後續衍生的民、刑事責任。

北市府接著表示，都發局、工務局及勞動局要求各建築與施工工地廠商，針對圍籬、帆布、廣告招牌、施工吊塔車及其他設施加強穩固。位於戶外配（變）電所周遭之帆布及廣告物應列為重點加強宣導防範。此外，勞動局針對高處作業如屋頂修繕、模板組立、鋼構組配、冷氣及鐵窗安裝等作業，提醒業者及勞工注意作業安全，必要時應依規定暫停作業。

