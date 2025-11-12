鳳凰將登陸！墾丁驚傳「受災首例」 梅花鹿遭狗咬急跳海

鳳凰颱風將登陸恆春半島，墾丁發生一起動物受災事件。一隻梅花鹿在南灣沙灘附近被數隻流浪狗追逐，驚慌失措之下跳入海中。儘管梅花鹿最終游回岸邊，但因腿部受傷，數度嘗試站立卻無法成功，情況十分危急。

鳳凰颱風即將登陸恆春半島之際，梅花鹿在南灣沙灘附近被數隻流浪狗追逐跳海。（圖／翻攝自中時新聞網）

目擊者指出，這隻梅花鹿最初在沙灘上徘徊，突然遭遇流浪犬的追咬，隨後跑向海中。熱心民眾見狀，立即驅趕狗群，幫助梅花鹿游回沙灘。然而，鹿隻因受傷無法站立，並與救援人員隔著距離掙扎了約一小時。由於梅花鹿對人類感到恐懼，救援工作受到限制，工作人員只能在岸邊等待鹿隻自行靠近。

墾丁管理處表示，這隻梅花鹿的腿部有撕裂傷，推測是遭犬隻咬傷所致。由於海象惡劣，浪高達兩米，救援人員無法下水，只能守在岸邊，等待合適時機進行救助。

