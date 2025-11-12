鳳凰將登陸！墾丁驚傳「受災首例」 梅花鹿遭狗咬急跳海
鳳凰颱風將登陸恆春半島，墾丁發生一起動物受災事件。一隻梅花鹿在南灣沙灘附近被數隻流浪狗追逐，驚慌失措之下跳入海中。儘管梅花鹿最終游回岸邊，但因腿部受傷，數度嘗試站立卻無法成功，情況十分危急。
目擊者指出，這隻梅花鹿最初在沙灘上徘徊，突然遭遇流浪犬的追咬，隨後跑向海中。熱心民眾見狀，立即驅趕狗群，幫助梅花鹿游回沙灘。然而，鹿隻因受傷無法站立，並與救援人員隔著距離掙扎了約一小時。由於梅花鹿對人類感到恐懼，救援工作受到限制，工作人員只能在岸邊等待鹿隻自行靠近。
墾丁管理處表示，這隻梅花鹿的腿部有撕裂傷，推測是遭犬隻咬傷所致。由於海象惡劣，浪高達兩米，救援人員無法下水，只能守在岸邊，等待合適時機進行救助。
延伸閱讀
陸戰隊兩棲車輾爆民車大轉折！2車主「仍未報案求償」
賭颱風假大翻車發雞排！台大生曝「珍奶縮水」苦喊：沒錢了
與卓榮泰同賠償壓毀民車？ 顧立雄：不會讓官兵承擔責任
其他人也在看
鳳凰颱風是否登陸已非關鍵！鄭明典：恐有多旋轉中心
鳳凰颱風是否登陸已非關鍵！鄭明典：恐有多旋轉中心EBC東森新聞 ・ 19 小時前
副市長官邸圍牆倒塌 幸未殃及行人
位於基隆東光國小下方，東信路二三六巷旁的圍牆，日前不明原因發生倒塌，所幸學生都已經放學，無人受傷；由於一旁就是基隆市副市長官邸，雖僅有大水塔受損，市府工務處等單位已經先拉封鎖線警戒，等颱風過後再進行修繕。信義區東信里長賴姵綺表示，上個星期副市長官邸的圍牆突然發生崩塌，大量的紅色磚塊掉落到下方邊坡，整個圍牆向內側傾倒，下方還砸中大水塔。目前還有些地方看起來也搖搖欲墜，因為建物已逾半世紀歷史，可能是年久失修關係導致，這裡有很多里民行走，希望市府能盡快修復，以免發生其他意外。東光國小校方指出，東信路二三六巷內，這一整排圍牆，已經倒了一半，這次不明原因，圍牆突然傾倒，還好東光國小學生都已經下課，里長也緊急通知工務處到現場會勘，並放上三角錐，避免有人受傷。由於圍牆內正好就是基隆市副 ...台灣新生報 ・ 18 小時前
鳳凰暴風圈清晨觸陸 恆春半島出現5米高浪
鳳凰颱風的暴風圈在今（12）日清晨觸陸，屏東恆春半島今日上午出現間歇性雨勢，沿海風浪則明顯地逐漸增強，海巡也加派人力巡視，當地居民則趁著風雨還沒到趕緊出門採買。颱風逐漸接近，不只恆春半島嚴防風雨，東港的近海作業船隻也都進港避風，東琉線則全天停航。公視新聞網 ・ 1 天前
鳳凰逼近墾丁風浪大 2外籍客違法下海衝浪
鳳凰逼近墾丁風浪大 2外籍客違法下海衝浪EBC東森新聞 ・ 1 天前
蘇澳日雨量逾648毫米 創當地測站11月紀錄
受到鳳凰颱風加上東北季風、共伴效應影響，宜蘭蘇澳地區昨（11）晚下起暴雨，蘇澳測站昨天日雨量648.5毫米，創下該測站11月歷史紀錄。而蘇澳溪暴漲，導致市區嚴重淹水，受災至少上千戶，水深最高超過1層樓；飯店地下室有不少民眾車輛泡水。蘇澳鎮白米溪也碰上溪水暴漲，附近低窪地區有住戶受困，消防人員今（12）日一早及時救出受困民眾。公視新聞網 ・ 18 小時前
台灣不再是交通地獄！今年事故死亡數歷史次低 酒駕身亡也減少
即時中心／高睿鴻報導我國近年頻傳重大交通事故，道路安全成為民眾很關心的議題；為讓台灣早日擺脫「行人地獄」稱號，政院之前更特別推出《行人交通安全設施條例》，盼能改善問題。而政府的努力，似乎也已開始收穫成效，交通部今（12）召開道安記者會，指出今（2025）年1至8月，道路交通事故整體死亡數為歷年同期次低、行人死亡則為歷史第三低。民視 ・ 18 小時前
印尼女偽造護照來台工作 遇見真愛「成家育兒」判拘免驅逐
印尼籍陳姓女子為赴台工作，2011年偽造出生年份申辦護照，並以假證件於2011年至2017年間4度入境，2024年她與台籍丈夫赴印尼代表處申請結婚面談時，被駐外人員發現資料異常，案情因此曝光，彰化地院審理後，依修正前《入出國及移民法》，合併判處陳女拘役60日，得易科罰金6萬元；考量她已在台成家育兒，決定免予驅逐出境。鏡新聞 ・ 18 小時前
影/機車傳來「小奶貓喵喵聲」 暖警急尋車主即刻救援
鳳凰颱風來勢洶洶，在全台各地造成狂風大雨，新北市鶯歌區有小貓疑似為躲避風雨，藏身進機車中卻無法脫身，焦急的在車內狂叫，被民眾發現後通報警方，三峽分局鶯歌分駐所警員劉呈樟、陳怡珊連忙前往將牠救出，小貓則順利被領養，成功得到長期飯票。中天新聞網 ・ 19 小時前
鳳凰風雨強! 後壁湖"冷卻塔被吹斷" 小琉球巨浪打過堤防
南部中心／陳姵妡 謝耀德 洪明生屏東報導受到鳳凰颱風影響，屏東墾丁後壁湖因風勢強勁，還有冷卻塔整個被吹斷，漁船也用纜繩將船固定；生態教育園區業者也把羊梅花鹿趕到屋舍區，也備好乾糧；另外在離島小琉球，昨天一度拍到兩到三米高的強浪，今天沒下大雨，但風浪仍舊很強勁。民視 ・ 19 小時前
「滿堂紅」麻辣鍋店闆娘涉幫詐團洗錢上千萬 北檢拘提到案聲押禁見
檢警獲報，知名麻辣火鍋店「滿堂紅」女負責人蔡閔如，涉嫌以偽造發票、轉匯等方式，替詐騙集團洗錢，金額超過千萬。台北地檢署12日指揮刑事局、台中市刑事警察大隊及北、中、南分局兵分32路發動搜索，拘提蔡女等20人到案，複訊後，蔡女被依涉犯洗錢等罪，犯嫌重大，聲押禁見。其餘被告則分別被以10萬至15萬元金額交保。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
蘇澳溪分洪道多21億 卓揆：納入河川改善計畫預算
（中央社記者沈如峰宜蘭縣12日電）宜蘭蘇澳溪分洪隧道工程經費原訂新台幣54億餘元，但因原物料上漲等因素，經費增加21億餘元未定案。行政院長卓榮泰今天視察時宣布，新增預算會納入4年1000億元「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」，也盼立法院支持。中央社 ・ 19 小時前
影/涉嫌造謠蕭美琴花錢買演說 男返國遭逮笑稱：會當真的人是腦子有問題！
日前在網路上發文，指稱副總統蕭美琴應邀出席「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）峰會」發表演說，是台灣砸錢讓蕭美琴演說的假消息，警方鎖定IP追查到兩名盧姓男子、陳姓男子，今（12）日，陳男從日本返國，面對大批媒體，他滿臉笑容回應「這只是反串文，正常人都看的出來，不知道違反什麼法。」中天新聞網 ・ 19 小時前
太子詐團成員凃又文交保 檢方抗告失敗遭駁回
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 柬埔寨太子跨國詐欺集團經美國聯邦檢察官於10月8日對陳志等人提起公訴，台北地檢署執行搜索、拘提，檢察官偵訊後，向法院聲請羈押禁見辜淑雯、邱子恩、李守禮、王昱棠、涂又文等5人，其中涂又文被裁定以30萬元交保，檢方提起抗告；高院今（12）日傍晚裁定駁回，涂又文確定交保。 高院裁定指出，合議庭審理後，認原審裁定以被告凃又文...匯流新聞網 ・ 18 小時前
鳳凰估傍晚登陸「死在台灣上空」 解除警報時間曝
鳳凰颱風暴風圈今凌晨已接觸恆春半島陸地，清晨6點中心位在鵝鑾鼻西南西方約170公里處，預估今傍晚至晚間登陸台灣南端陸地，深夜從台東出海。中央氣象署表示，由於鳳凰颱風減弱速度快，不排除在登陸前後就減弱為熱帶性低氣壓，最快今深夜解除颱風警報。中時新聞網 ・ 1 天前
颱風鳳凰持續減弱 晚間7時40分登陸屏東恆春
（中央社記者張雄風台北12日電）中央氣象署今天入夜持續發布颱風鳳凰海上陸上颱風警報，颱風中心於晚間7時40分左右登陸屏東恆春，鳳凰有減弱為熱帶性低氣壓的趨勢。中央社 ・ 18 小時前
投票挺街舞、拿券吃美食！ 桃食安心舞動健康嘉年華11月10日起全民線上應援開跑！
圖說: 11月10日至21日開放「街舞人氣初選線上投票」，民眾可透過桃園市民卡APP觀賞影片投票拿摸彩券，看影 […]民眾日報 ・ 18 小時前
同樣是救災⋯網驚「這次蘇澳沒政治口水」 眾人揭1關鍵：值得全國借鑒
受到鳳凰颱風與東北季風「共伴效應」影響，11日宜蘭炸出驚人雨量，羅東、冬山、蘇澳都出現淹水災情，尤其蘇澳最大3小時累積雨量達到驚人的334.0毫米，是2010年梅姬颱風以來最大紀錄，造成當地水淹一層樓高。大水退去後國軍、地方立刻投入救援，就有網友好奇，這次宜蘭也是嚴重水災，但似乎都沒有政治的口水，而是回歸救災該有的面貌？就有人分享關鍵，直言「宜蘭蘇澳的『軍民一心』救災模式，值得全國借鑒！」三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
粿粿爆住胡釋安家密會王子！「交換禮物」合體片曝光 胡瓜傻眼回應
粿粿跟范姜彥豐婚變，粿粿遭指控婚內出軌王子（邱勝翊），今週刊更報導粿粿與范姜彥豐分居後一直都住在胡釋安家，胡釋安提供住處讓粿粿和范姜能夠分居，並有安全的地方和王子相約。對此，胡瓜回應不知情；而先前合作拍片，畫面也再度被挖出。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
小豬黃沐妍宣布懷孕了！結婚一週報喜「寶寶陪跑馬拉松」：謝謝你選擇我
黃沐妍（小豬）近日被週刊直擊與男友甜蜜飛往美國，無名指上同款婚戒、明顯孕肚掀起外界熱議。她當時低調回應「謝謝，有好消息會跟大家分享」。11月5日透過社群宣布「我們結婚了」，今（13）日再度帶來喜訊，正式公開懷孕消息。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度EBC東森新聞 ・ 1 天前