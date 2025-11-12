鳳凰將登陸！鄭明典示警：恐有多個旋轉中心出現

生活中心／張尚辰報導

根據中央氣象署資料顯示，鳳凰颱風預計今（12）日晚間登陸恆春半島，短暫停留後便快速從恆春半島出海，期間有可能減弱為熱帶性低氣壓。前中央氣象局長鄭明典表示，颱風外圍的強風受到地形影響後，可能會有多個「旋轉中心」出現，那可能是降級颱風的時間點。

鄭明典今日在臉書粉專發文，指出鳳凰颱風已接近恆春半島，但目前來說登陸已經不是很關鍵，因為颱風近中心的對流很弱，風速也不強，目前支撐它的是稍偏外圍的強風。鄭明典說，這樣的颱風結構在受到地形影響之後，有機會出現多個「旋轉中心」出現，那可能是降級颱風的時間點。

中央氣象署表示，第26號輕度颱風「鳳凰」因環境條件差強度持續減弱，有減弱為熱帶性低氣壓的趨勢，不過仍要留意近中心可能有10級左右強陣風。

中央氣象署預測，明日受到熱帶性低氣壓影響及東北季風增強，中部以北及東北部天氣轉涼，桃園以北地區有雨，並有局部大雨發生，其中基隆北海岸、大台北山區有局部豪雨發生的機率，竹苗、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，清晨竹苗地區亦有局部大雨發生的機率，中南部地區及澎湖、金門、馬祖為零星短暫雨後多雲。

