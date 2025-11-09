鳳凰將襲台 日氣象廳：恐從南部登陸「橫越整個台灣」
鳳凰颱風威力持續增強，日本氣象廳最新預測顯示，鳳凰颱風將於12日、13日最接近台灣，且可能從台灣南部登陸，橫穿整個台灣後，再往沖繩方向移動，影響範圍廣泛。
根據日本氣象廳觀測資料，鳳凰颱風將於9日晚間從菲律賓呂宋島東部的奧羅拉省強勢登陸，隨後穿越菲律賓東部地區。屆時中心氣壓預計進一步降至935百帕，威力更加不容小覷。
日本氣象廳預測，鳳凰颱風北轉後，可能於13日從台灣南部登陸，對台灣造成最大影響，甚至將「橫穿台灣全島」，從東部海岸離開後，繼續往沖繩方向移動。面對鳳凰颱風的威脅，菲律賓全國已全面啟動熱帶風暴警報機制。
