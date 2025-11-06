鳳凰將襲！海鷗颱風釀逾140死 菲總宣「國家災難狀態」

海鷗肆虐造成近200萬人受影響，超過五十六萬人流離失所。（圖／翻攝自X@johnicoyoca）





海鷗颱風重創菲律賓，死亡人數飆破140人，還有127人失蹤，洪水災情嚴重，再加上鳳凰颱風也可能撲向菲律賓，該國總統小馬可仕宣布進入國家災難狀態。但令人心酸的是，這次造成這麼嚴重的死傷，也可能是出於人禍，受災最嚴重的宿霧省省長便直言，不合格的防洪工程可能加劇了此次災情。

民眾拆下一根根鐵窗欄杆，抱著孩子趕緊爬往屋頂避難，滔天洪水湧入家中，他們已經無路可逃。洪水迅速淹沒整片住宅區，住戶被迫爬上屋頂求救，在不斷上漲的洪流中，無助地等待救援。

廣告 廣告

颱風「海鷗」侵襲菲律賓，導致中部發生巨大洪患，宿霧省災情最為嚴重，大量民宅淹水樹木倒塌，停電災情頻傳。洪水退去後，街道滿是泥濘，多輛汽車被洪水推撞層層堆疊，彷彿骨牌倒塌般疊成一座車牆，車身覆滿泥土與碎石。

宿霧居民：「我們到現在都沒有收到政府的任何援助，連一份糧食包都沒有，如果不自己想辦法，我們就沒有東西可以吃，我真的希望有好心人願意幫幫我們。」

海灘上堆滿漂流木與瓦礫，一座聖母像倒臥在泥沙之中，不禁令人感嘆「聖母也落難」。颱風肆虐造成近200萬人受影響，超過五56萬人流離失所，死亡和失蹤人數仍在攀升。

《CNN》記者：「為了應對已經肆虐菲律賓中部的颱風海鷗，以及即將到來的另一個颱風。」

「海鷗」剛走，鳳凰颱風又即將來襲，菲律賓總統小馬可仕宣布全國進入災難狀態，令人心酸的是，這麼嚴重的傷亡恐怕不只是天災。重災區宿霧省省長便直言，不合格的防洪工程可能加劇了此次災情。

目前「海鷗」正朝越南逼近，風速持續增強，當局緊急撤離低窪地區居民，試圖把衝擊降到最低。

更多東森新聞報導

美國哈根達斯急召回1產品 恐引發過敏釀生命危險

新／泰警破獲不法賭博網站 32歲台灣籍主嫌被抓！

墨西哥驚見UFO！不明光點盤旋火山口 11秒畫面曝

