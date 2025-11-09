鳳凰將襲！ 花模擬雨量800毫米 恐致新堰塞湖形成

花蓮縣 / 綜合報導

鳳凰颱風接近，與東北季風可能共伴效應，預估東部山區雨量達500毫米以上，林保署評估，最嚴重的模擬情況是雨量800毫米時，有可能出現新崩塌形成新堰塞湖。

蓄水量體有1500萬公噸，是現在殘存舊堰塞湖的10倍水量，一旦發生，預估在24小時內潰決，林保署模擬的警戒範圍，光復鄉的影響範圍只比9月23日堰塞湖受災範圍稍小，但馬太鞍溪匯流口至花蓮溪的影響範圍擴大到箭瑛大橋南側。

原始連結







更多華視新聞報導

燕子口堰塞湖深槽線開挖引流 壩體水位穩定下降中

把握晴天！ 「鳳凰」颱風來襲 最快週一海警.週二陸警

花蓮0403強震中繼宅將完工 拚12月底前入住

