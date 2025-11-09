鳳凰將變強颱！宣戰護國神山 預測海陸警時間曝光

鳳凰颱風不斷增強，預計將甩尾北上來台灣。（圖／翻攝自NCDR Watch）





中度颱風鳳凰步步逼近台灣，根據中央氣象署今（9）日凌晨2時的最新預測，鳳凰可能在明（10）日起影響台灣，週三（11/12）前後會最接近台灣，並且恐從西半部登陸穿台。氣象粉專直言鳳凰很勇敢「決定硬幹」，預計今日就會變成強颱，不過接近台灣時會減弱，登陸台灣碰上中央山脈後，強度將快速被減弱，並預測發布海、陸警的時間。

中央氣象署預測，鳳凰明日會經過呂宋島並進入南海，有北轉接近台灣的趨勢，週一、週二（11/11）將受到颱風外圍環流影響，大台北、基隆北海岸及東半部地區防大雨及局部豪雨，尤其在東北部地區及大台北、東部山區並有局部豪雨等級以上發生的機率，週三前後颱風將最接近台灣，中南部地區風雨於週三時增大，由於此颱風北轉接近台灣時路徑及強度仍有不確定性，具體影響的程度及區域仍需視後續颱風路徑及強度而定。

廣告 廣告

氣象專家林得恩今早在臉書粉專「林老師氣象站」發文，直言「勇敢的鳳凰，決定硬幹！」目前評估今日就會增強為強烈颱風，若預測行進方向及速度不改變的話，預計明日下午會發布海上颱風警報、週二中午會追加陸上颱風警報，週三至週四有機會從台灣西南部登陸。

林得恩補充，鳳凰在前往台灣途中結構會受到破壞，因此當中心接近台灣陸地時，可能降為輕度颱風，等到登上台灣陸地後碰到中央山脈，因為實力相差太多，強度將會快速被減弱，「會不會像去年的山陀兒颱風一樣，最後死在台灣的陸地上，就讓我們繼續看下去！」

天氣職人吳聖宇則指出，鳳凰大甩尾轉彎來台灣，這個預報趨勢一直沒有明顯變化，不過繞出去的距離稍微遠了一點，因此影響台灣的時間比原先預估來得晚，延後了約12小時左右，目前最大的不確定性是登陸點，中部以南任何一個點都有機會，將關係到各地風雨的變化情況，而目前多數預報結果都顯示，鳳凰應該會順利通過中央山脈到東部，「所以應該不會像山陀兒那樣定桿然後消散在台灣上空。」

廣告 廣告

更多東森新聞報導

鳳凰颱風最新風雨預測 暴風侵襲率「全台本島」破5成

鳳凰颱風來勢洶洶！共伴效應北、宜、花山區雨量累積恐紫爆

把握最後好天氣！颱風未到雨先來 2大地區明午降溫轉雨

