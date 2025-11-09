鳳凰將變強颱！最快明天中午後海警 大台北宜花防豪雨
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導
中央氣象署今（9）日表示，中度颱風「鳳凰」白天將增強為強颱，今晚通過呂宋島後進入南海，預計明（10）日下午發布海上颱風警報。受東北季風及颱風外圍環流影響，未來兩天北台灣與東部降雨明顯增多，大台北、宜花地區有機會出現豪雨等級以上雨勢。
氣象署預報員張承傳指出，鳳凰颱風今晚登陸呂宋島後將受地形削弱，進入南海時可能減弱，但北轉朝台灣接近時仍有明顯影響。由於周邊風切強，颱風強度預估會在周三靠近台灣時降為輕度颱風，周四逐漸遠離並減弱為熱帶低壓或溫帶氣旋。
天氣方面，今上半天多雲到晴，午後東北季風增強後，基隆北海岸、大台北與東北部將轉為有雨天氣，花東及恆春也有零星降雨。明、後兩天因共伴效應，北台灣與東半部雨勢明顯，周三起雨區將轉往中南部與花東地區，北部雨勢反而趨緩。
溫度方面，隨著東北季風南下，北部天氣轉涼，明日至週六高溫僅23至24度，低溫下探20度；花蓮高溫約24至26度，中南部仍維持26至30度。氣象署提醒，今起各海面風浪增強，週二、週三恐更劇烈，沿海活動與船隻航行須特別注意安全。
更多FTNN新聞網報導
颱風玲玲最快今天生成！「這地區」飆36度高溫、午後慎防大雷雨
今晚強度再增加！ 鳳凰「共伴效應」影響最劇時間曝
鳳凰颱風恐鬼轉侵台！是否放颱風假北市府回應了
其他人也在看
鳳凰颱風「準備開眼」恐轉強颱！鄭明典：又是一個大災難
生活中心／周希雯報導颱風「鳳凰」來勢洶洶，生成才2天今日（8）就升級為中度颱風，至今仍持續增強中、有機會變成強颱；氣象署預計下週一（10）開始，颱風外圍環流開始影響台灣，下週三（13）最接近台灣，不排除會在台灣中部一帶登陸，屆時也會陸續發布海、陸警，後續路徑有待觀察。對此，前氣象局長鄭明典點名1國家，直言「對菲律賓又是一個可能的大災難！」民視 ・ 21 小時前
鳳凰颱風不排除「中南部登陸」！下週雨炸3天 降雨熱區一圖看
[Newtalk新聞] 鳳凰颱風來勢洶洶，對此，氣象署指出，鳳凰最快今(7)晚增強為中颱，9日達巔峰以強颱之姿通過菲律賓後北轉，目前路徑往西修正，不排除從中南部登陸並穿越台灣，預計10日發海警、11日發陸警，因此10日到12日各地都需嚴防大雨或豪雨。 氣象署表示，目前鳳凰颱風位於距離台灣鵝鑾鼻東南方2000多公里海面上，最快今天入夜後增強為中度颱風，預計9日抵達菲律賓時增強為強烈颱風，暴風半徑還會再擴大，預估可到320公里；10日穿過菲律賓到南海，接近台灣海面時暴風半徑和強度將會減弱。 由於鳳凰颱風路徑往西修正，因此有機會從中南部登陸並穿越台灣，一通過台灣後可能就減弱為低氣壓，目前預估最快10日將發布海上警報，11日發布陸上警報。 9日開始迎風面地區降雨機會增加，晚上東北季風增強；10日受颱風外圍環流和東北季風影響，基隆北海岸、宜蘭、花蓮、大台北有廣泛且持續性的陣雨，且有大雨或局部豪雨機率，其他地區也有下雨機會，台東、恆春半島為大雨等級降雨；11日降雨範圍轉為北部、東半部、恆春半島、南部山區有陣雨，且有大雨或局部豪雨，其他地區也有降雨機會。 12日颱風路徑變數仍大，花東將有廣泛的陣雨和新頭殼 ・ 1 天前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 1 天前
恐成強颱！鳳凰持續朝西北移動 氣象署警告「這三天」影響最大
即時中心／謝宛錚、林耿郁報導鳳凰颱風持續朝西北方向移動，預估下周轉向台灣；氣象署稍早召開記者會，表示最快今天就會變成中度颱風、接近菲律賓時可能已經變成強烈颱風。不過後續路徑不確定性仍大，但下週一至周三（10至12日）可能出現強烈風雨，需特別提高警覺！民視 ・ 1 天前
鳳凰颱風又大又強！專家揭最新路徑示警：來者不善
生活中心／周孟漢報導熱帶性低氣壓「TD29」已在今（6）日凌晨2時形成今年第26號颱風「鳳凰」，恐成為威脅台灣的首個秋颱，其路徑也備受國人們關注。對此，氣象專家吳聖宇分析了鳳凰颱風的路徑，透露「這天起」將北轉接近台灣，提醒「經過台灣上空的可能性頗大」，並強調鳳凰颱風「來者不善」。民視 ・ 1 天前
鳳凰不是鳥！此颱風3特點罕見 專家直呼：歷史分析太難
【陳靜文／綜合報導】鳳凰颱風來勢洶洶，預估將登陸台灣！氣象專家林得恩表示，「鳳凰」颱風，由香港命名，不是鳥，而是山；而此次的鳳凰颱風有3項特點實屬罕見，要從歷史颱風個案選取來做對應分析，真的是太難了！壹蘋新聞網 ・ 1 天前
中部恐首當其衝！鳳凰颱風估下週一海警、週二陸警 北東防豪雨以上降雨
鳳凰颱風在今（8）日清晨已增強為中度颱風，目前位於台灣南方約1600公里海面，中央氣象署預報員張竣堯表示，颱風路徑仍存在不確定性，下週一、週二台灣將先受颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，北部及東北部可能出現豪雨等級降雨，其中下週二雨勢最強。下週三晚間至週四清晨，颱風可能登陸中部地區，中南部亦有豪雨發生。預估下週一發布海警、下週二則可能擴大為陸上警報。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「鳳凰颱風恐撞進台灣！」超巨真面目曝光 專家：2地天氣肯定爛
鳳凰颱風即將來襲，可能在下週北轉接近台灣。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分享，鳳凰颱風最新動態，直呼「真的很巨！」也透露颱風幾乎一定北轉，將在週二、週三距離台灣最近，「十一月有這種東西真是見鬼。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰今拚強颱達巔峰！「穿心颱」估這時暴風圈觸陸 對台衝擊示警2關鍵
鳳凰颱風升格成中度颱風，未來有機會轉強颱，過去6小時在副熱帶高壓穩定導引下，持續往西移動，時速達40公里。氣象粉專指出，預計今（9）日將達強烈颱風，下週三（12日）上午暴風圈接觸南部陸地，週四（13日）凌晨左右登陸彰化～台南間。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
鳳凰北上！不排除週三登陸台灣中部 14縣市「暴風侵襲率破5成」
鳳凰颱風來襲，氣象署表示預計下週一、週二陸續發布鳳凰颱風的海上颱風警報與陸上颱風警報，且若鳳凰颱風的移動方向與速度未出現明顯變化，不排除將於下週三晚間至週四清晨登陸台灣中部。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
今立冬大太陽！諺語「立冬暖冬天冷」 氣象署數據揭可信度
中央氣象署官方臉書粉絲專頁「報氣候 - 中央氣象署」有貼文指出，有關立冬節氣諺語是否真的貼近台灣氣候，以台灣4個代表測站和全台測站平均數據分析，南部的立冬日幾乎都是大晴天，23年間有21年沒有下雨，台北和台中則有20次。至於花蓮和平地11站的平均值相對少些，但晴天的...CTWANT ・ 1 天前
鳳凰颱風襲台「這2天」風雨最劇！颱風假機率曝
中央氣象氣象署指出，今（8）日下午2點鳳凰颱風位於北緯13.0度，東經130.5度，以每小時35公里速度向西進行，預估颱風強度可能於明（9）日達強烈颱風等級，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk 」分析師吳聖宇也示警將於下週這2天風雨最劇烈；至於颱風假可能，目前預估3縣市暴風侵襲率達60%。鏡報 ・ 18 小時前
鳳凰「攔腰斷頭颱」橫掃台！最快明海警 預計中部登陸、13日這縣市出海
第26號颱風「鳳凰」升格成中度颱風，未來有機會轉強颱。中央氣象署最新預估路徑顯示，「鳳凰」將成為攔腰斷頭颱，預計下週四（13日）清晨自台灣中部登陸，晚間由宜蘭出海，最快明（10）日發布海警。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
颱風假有望？2縣市「暴風圈侵襲機率破7成」 鳳凰路徑曝光這幾天雨最猛
鳳凰颱風升格成中度颱風，未來有機會轉強颱，中央氣象署預估，下週一發布海警、下週二則可能擴大為陸上警報，據氣象署「120小時颱風暴風圈侵襲機率」資料顯示，2縣市暴風圈侵襲機率破7成，風雨威脅升高。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
強颱鳳凰來襲「最快週三晚間登陸」！下週恐豪雨發海陸警 西半部登陸機率升高
氣象署預報員張竣堯指出，鳳凰颱風目前為中度颱風，強度處於「中段班」等級，週六可能增強為強颱。最新觀測顯示，截至今日下午2點，颱風中心位於鵝鑾鼻東南方約1420公里海面上，正朝西北西方向前進，預計先登陸菲律賓呂宋島，隨後北轉進入南海接近台灣。張竣堯表示，鳳凰颱風...CTWANT ・ 15 小時前
鳳凰颱風來勢洶洶下週停班停課？北市府回應了
生活中心／李明融報導今年颱風季似乎沒有因進入到秋冬季節而消逝，中颱鳳凰目前正朝菲律賓呂宋島前進，未來有相當大的機會北轉朝台灣本島襲來，甚至在東北季風影響下出現共伴效應，帶來雨勢。中央氣象署指出，根據最新預測鳳凰颱風即將成為強烈颱風，未來120小時內的暴風侵襲機率，澎湖縣68%最高，其次為台南市62%、金門縣61%，總共有14縣市破5成，是否有機會宣布放颱風假，台北市政府今天（8日）下午率先回應了。民視 ・ 14 小時前
鳳凰颱風罕見路徑！恐沿北轉撲台 氣象專家：「非常少見」
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導颱風「鳳凰」正強勢逼近台灣，最新路徑預測顯示，颱風將在北轉後朝台灣靠近。氣象專家林得恩今（7）日在「林老師氣象站...FTNN新聞網 ・ 1 天前
有望颱風假？鳳凰環流大是「普發颱」 氣象粉專列7重點示警：皮繃緊了
根據中央氣象署今（8）日凌晨2時最新觀測，鳳凰颱風持續增強已經轉為中度颱風，中心位置在鵝鑾鼻東南方1760公里之處，以每小時30公里速度，向西轉西北西進行。中心附近最大風速每秒33公尺，相當於12級風，瞬間最大陣風每秒43公尺，相當於14級風，7級風暴風半徑200公里，10級風暴風半徑60公里。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中颱鳳凰各國預測路徑一致「斷腰狂掃台灣」 估宜花出海
鳳凰颱風向西北西前進，預測10日經過呂宋島並進入南海，有北轉接近台灣的趨勢。根據各國預報，一致預測出鳳凰將於13日從中南部登陸。中天新聞網 ・ 53 分鐘前
東北季風助攻！鳳凰颱風明恐轉強颱「這2天」風雨最劇烈 影響縣市曝
天氣風險分析師吳聖宇表示，鳳凰颱風今日凌晨已經增強為中度颱風，明日有可能達到強烈颱風等級，暴風圈半徑也有機會擴大到300公里以上。明起東北季風會開始逐漸增強，迎風面的大台北、基隆北海岸可能有短暫陣雨，明晚鳳凰颱風外圍的水氣也逐漸抵達；預估下週三（12日）至週四（13日）最接近台灣，恐成為近年少見的11月登陸颱風，屆時在龐大環流與東北季風交互作用下，全台可能出現明顯風雨。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前