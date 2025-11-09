鳳凰將變強颱！最快明天中午後海警 大台北宜花防豪雨

[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導

中央氣象署今（9）日表示，中度颱風「鳳凰」白天將增強為強颱，今晚通過呂宋島後進入南海，預計明（10）日下午發布海上颱風警報。受東北季風及颱風外圍環流影響，未來兩天北台灣與東部降雨明顯增多，大台北、宜花地區有機會出現豪雨等級以上雨勢。

「鳳凰」白天將增強為強颱，預計明（11）日下午發布海上颱風警報。（圖／中央氣象署）

氣象署預報員張承傳指出，鳳凰颱風今晚登陸呂宋島後將受地形削弱，進入南海時可能減弱，但北轉朝台灣接近時仍有明顯影響。由於周邊風切強，颱風強度預估會在周三靠近台灣時降為輕度颱風，周四逐漸遠離並減弱為熱帶低壓或溫帶氣旋。

廣告 廣告

天氣方面，今上半天多雲到晴，午後東北季風增強後，基隆北海岸、大台北與東北部將轉為有雨天氣，花東及恆春也有零星降雨。明、後兩天因共伴效應，北台灣與東半部雨勢明顯，周三起雨區將轉往中南部與花東地區，北部雨勢反而趨緩。

溫度方面，隨著東北季風南下，北部天氣轉涼，明日至週六高溫僅23至24度，低溫下探20度；花蓮高溫約24至26度，中南部仍維持26至30度。氣象署提醒，今起各海面風浪增強，週二、週三恐更劇烈，沿海活動與船隻航行須特別注意安全。

更多FTNN新聞網報導

颱風玲玲最快今天生成！「這地區」飆36度高溫、午後慎防大雷雨

今晚強度再增加！ 鳳凰「共伴效應」影響最劇時間曝

鳳凰颱風恐鬼轉侵台！是否放颱風假北市府回應了

