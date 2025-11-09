鳳凰將變強颱！登陸機率極高 1原因「登陸位置難測」

【高沛生／綜合報導】鳳凰颱風結構完整並持續增強，今起將朝菲律賓呂宋島登陸後北轉接近台灣，氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》指出，颱風登陸台灣機率極高，但確切登陸位置仍難預測，關鍵在於北轉角度大小。專家提醒，北部與東部恐連續三天劇烈降雨，中南部亦有強風威脅，民眾應提前做好防颱準備。

鳳凰颱風結構完整、強度不斷提升，氣象專家研判，今（9日）下午有望增強為強烈颱風，夜間登陸菲律賓呂宋島後進入南海，之後將沿著副熱帶高壓斷裂處北轉，直接影響甚至登陸台灣的機率極高。氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》指出，目前鳳凰在副高導引下持續快速西行，雲系密集對稱，「登陸台灣的可能性相當高」，但確切登陸位置仍有變數。

該粉專分析，鳳凰最快於12日上午暴風圈接觸南部陸地，夜晚籠罩中、南部地區，深夜至13日凌晨之間登陸彰化至台南之間，通過台灣上空後強度將快速減弱。若北轉角度較小，路徑可能穿越台灣海峽；若北轉角度較大，從苗栗到屏東都可能落入颱風中心影響範圍。

由於鳳凰體型龐大，各地風雨影響恐持續多日。《台灣颱風論壇｜天氣特急》提醒，北部與東部需嚴防連續三天劇烈降雨，大台北地區週二可能出現共伴大雨，中南部及離島地區則有強勁陣風。該粉專呼籲，民眾勿因颱風可能減弱為輕颱而掉以輕心，應提前完成防颱整備並密切注意最新動態。

鳳凰颱風結構完整並持續增強，今起將途經菲律賓呂宋島後北轉接近台灣。國家災害防救科技中心提供

