鳳凰將變強颱「襲台時間」延後！專家點名這地區：有機會登陸

生活中心／周希雯報導

颱風「鳳凰」來勢洶洶，最快今晚（9）增強為強烈颱風，進入生命週期巔峰；並於明（10日）進入南海後逐漸北轉、朝台灣直撲而來，其外圍環流將影響全台；氣象署預估明（10日）、後天（11日）陸續發布海上警報，不排除登陸台灣。不過，氣象專家吳聖宇指出，鳳凰颱風原本預計下週三（12日）白天經過台灣，但進入南海後轉彎距離稍微變遠，整個時程往後延了12小時左右；如今要等到下週四（13日）晚間後才會遠離台灣。

吳聖宇發文指出，鳳凰颱風的強度將在今晚（9日）達到巔峰，「看到這結構實在是很萬幸，台灣並不是承受最強第一擊的地方，菲律賓又將成為最大苦主」。至於未來路徑演變，仍與2、3天前的看法相同，「大甩尾轉彎後往台灣過來」，雖然沒有明顯變化，但還是有些微調，主要是進入南海後繞出去的距離稍微變遠，原本預估颱風中心及本體環流，下週三（12日）白天要經過台灣上空，如今改成晚間才進入南海，下週四（13日）白天仍在過境台灣，因此要延後到13日晚間颱風才會遠離，整個時程往後延了大約12小時左右。

吳聖宇表示，鳳凰颱風影響台灣的時間恐延後。（圖／翻攝「中央氣象署」臉書）

至於鳳凰颱風登陸位置，目前仍是最大不確定性，吳聖宇示警「中部以南的任一個點都有機會」，取決於下週三（12日）、下週四（13日）各地風雨變化，最快要等到明（10日）颱風進入南海、且真正往北才會情況明朗。鳳凰靠近台灣的過程因大氣條件的不適合、預期強度會持續減弱，「等到暴風圈真正接觸到台灣陸地時應該已經是輕度颱風等級，經過台灣上空的過程應該也會持續減弱」。過山進入東部、東北部海面後，有機會減弱為熱帶性低氣壓或轉化為溫帶氣旋。

吳聖宇表示，中部以南的任一個點都有機會登陸。（圖／翻攝「天氣職人-吳聖宇」臉書）

吳聖宇分析，目前多數預報都認為，鳳凰颱風應該會「順利過山來到台灣東部或東北部海面」，而非像山陀兒颱風「定桿然後消散在台灣上空」，但也有預報認為宛如丹娜絲颱風，可延著中央山脈西側北上，最後來到北部海面後減弱或變性。雖然路徑有待觀察，不過吳聖宇提醒，明晚起（9日）東北季風會先增強，鳳凰颱風的水氣也會抵達台灣附近，颱風明（10日）、後天（11日）在台灣西南方海面逐漸北上，「位置上來說非常適合共伴效應的發生」，北部、東北部、東部要特別注意是否出現強降雨的現象。





原文出處：鳳凰大甩尾轉彎「襲台時間」恐延後！將升強颱「潛在登陸點曝」3地區先變天

