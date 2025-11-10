鳳凰將轉彎撲台！ 賈新興估「13縣市」停班課機率大

鳳凰颱風即將北轉朝台灣接近，週二、週三（11、12日）為影響台灣最明顯的時刻，尤其基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島慎防大雨及豪雨，氣象專家賈新興也預估，13縣市停班停課的機率大。

鳳凰颱風路徑預估從台灣西半部登陸。（圖／中央氣象署）

氣象署觀測，中度颱風鳳凰10日2時的中心位置在北緯16.7度，東經120.2度，以每小時19公里速度，向西北西進行。中心氣壓950百帕，近中心最大風速每秒40公尺，瞬間最大陣風每秒50公尺，七級風平均暴風半徑250公里，十級風平均暴風半徑80公里。

廣告 廣告

據《NOWNEWS》報導，賈新興分析，雖鳳凰颱風路徑預估從台灣西半部登陸，不過因颱風旋轉帶來的東南風，配合中央山脈抬升作用，降雨最劇烈的範圍主要在宜花東、屏東山區。

賈新興說明，台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣、澎湖縣週三（12日）有機會因暴風圈觸陸而停班停課，宜蘭縣、花蓮縣、台東縣則可能於週二、週三（11、12日）因雨量達標而停班課。不過實際情況仍須由當地政府判定。

東半部地區、宜蘭、大台北、恆春半島慎防劇烈雨勢。（圖／中央氣象署）

延伸閱讀

15萬顆芬普尼雞蛋流向9縣市急回收 下架廠牌一次看

馬太鞍堰塞湖「紅色警戒」！5500人強制撤離狀況曝光

寄杯優惠來了！超商咖啡買11送11 連2天「第二杯10元」