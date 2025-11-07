鳳凰將轉「非常強颱」 日本氣象廳揭最新路徑 南台灣小心了

鳳凰颱風來勢洶洶，目前已達輕颱上限，日本氣象廳最新預報，鳳凰颱風預計9日升至日本定義的「非常強颱」，行經菲律賓北部後，11日開始北轉，朝台進逼，12日最靠近台灣，從預估路徑圖可見台灣南部都被劃入紅色暴風警戒範圍。

鳳凰颱風目前正以每小時25公里速度，向西北西進行，並持續增強中。根據日本氣象廳今中午12時（台灣時間上午11時）預報 ，鳳凰颱風預計將於9日升至日本定義的「非常強颱」（非常に強い），近中心最大風速為每秒50公尺，最大瞬間風速來到每秒70公尺。

廣告 廣告

從預估路徑圖可見，鳳凰颱風將於10日前後穿越南海接近台灣，屆時強度將稍微減弱，11日北轉由南向北移動，12日最靠近台灣，預估近中心附近風速每秒40公尺、最大瞬間風速每秒55公尺，台灣南部縣市被列入紅色暴風警戒範圍。

氣象專家吳聖宇在臉書粉專指出，鳳凰颱風經過呂宋島北上，靠近台灣時強度應會減弱，但因預報資料顯示鳳凰屬大環流系統，即使強度減弱，對台灣各地的風雨影響還是會很明顯。從過去的經驗來看，環流大的颱風有時候比強度強的颱風還要危險，務必要注意。吳聖宇也表示，這個季節的颱風遠離後也不太會有西南氣流或是低壓帶，特別是這種拋物線北轉路徑的颱風，因此不太會有拖拖拉拉大雨不斷的情況。

更多中時新聞網報導

住院負擔上限 擬依收入訂高低

繁星申請名額10年新低 備審不實不錄取

MLB》G6先發G7關門 山本3勝奪世界大賽MVP