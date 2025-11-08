鳳凰對流爆發！強對流區內縮「準備開眼」 鄭明典示警：又是個大災難

前氣象局（現為氣象署）局長鄭明典表示，昨天（7日）傍晚開始，颱風強對流區開始往環流中心方向內縮，越來越集中。（圖／翻攝自臉書，鄭明典）

中度颱風「鳳凰」今天（8日）上午8時中心位置在北緯12.4度，東經132.4度，以每小時33公里速度，向西北西進行。前氣象局（現為氣象署）局長鄭明典表示，昨天（7日）傍晚開始，颱風強對流區開始往環流中心方向內縮，越來越集中，已逐漸組織成眼牆雲系，「鳳凰颱風增強，範圍大、水氣足，對菲律賓又是一個可能的大災難！」

「鳳凰颱風對流爆發！」鄭明典在臉書指出，鳳凰颱風原本強對流離散分布在很大的環流範圍內，昨天傍晚開始，強對流區往環流中心方向內縮，越來越集中，現在已逐漸組織成眼牆雲系，「鳳凰颱風增強，範圍大、水氣足，對菲律賓又是一個可能的大災難！過了菲律賓，颱風將遭遇強勁東北季風，或許會讓颱風對台灣的威脅降低一些，但還是要密切注意過菲律賓之後的變化！」

台灣整合防災工程技術顧問有限公司總監賈新興則分析，依目前各國官方預報、各AI模式和物理模式預報，鳳凰颱風將於明天（9日）下半天至下週一（10日）開始影響呂宋島，並迎來第一次減弱，從強颱變成中颱；依氣象署預報顯示，發布海警和陸警的機率高，其中海警時間點約在10日上午、陸警11日上午。



賈新興說明，鳳凰颱風影響台灣最顯著時間為下週三（12日）至下週四（13日）清晨，依目前路徑預報屬侵臺颱風第9類型。另外，鳳凰颱風移入臺灣海峽時，因高低層分離及海峽冷海溫，強度可能迅速減弱。

氣象署預測，鳳凰颱風將於下週一經過呂宋島並進入南海，有北轉接近臺灣的趨勢，下週一至下週三各地雨勢將明顯增多，風浪亦增強，由於此颱風下週一後路徑不確定性較高，具體影響的程度及區域仍需視後續路徑而定，請留意最新氣象預報。

