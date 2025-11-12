鳳凰尚未登陸！宜蘭降雨「破千毫米」 專家揭原因

輕颱「鳳凰」持續朝台灣靠近。（圖／中央氣象署）

今年第26號颱風「鳳凰」進逼，雖然強度已減弱為輕度颱風，仍讓全台多地區出現強風暴雨，氣象署更將宜蘭列為「超大豪雨」警戒區域。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇」就指出，宜蘭蘇澳、冬山24小時雨量突破600毫米，多處已嚴重淹水，是「非常恐怖的降雨」。

中央氣象署昨天（11日）傍晚針對多縣市發布豪大雨特報，特別是宜蘭縣地區將出現局部大豪雨或超大豪雨。氣象署在當晚發出「大雷雨即時訊息」，警戒範圍包括宜蘭縣南澳鄉、蘇澳鎮、冬山鄉等地。

氣象粉專「台灣颱風論壇」表示，因東北季風與颱風外圍暖濕氣流交會輻合的位置逐漸往北移動，宜蘭、北花蓮、東北角這一帶有非常強的雷雨帶正在發展，雷電現象非常密集且頻繁。

「台灣颱風論壇」提到，宜蘭溪南出現非常恐怖的降雨，平地的蘇澳、冬山24小時突破600毫米，最近6小時就下了400毫米，許多地方都已經嚴重淹水。

氣象粉專「觀氣象看天氣」也指出，宜蘭從11日傍晚開始，「共伴效應」就開始發威，在東北季風與鳳凰外圍環流的輻合之下，目前雨帶整體有「卡」在宜蘭的味道，特別是蘇澳、冬山等地，都降下了破百的時雨量，10分鐘降雨甚至達到20至30毫米，非常驚人。

「觀氣象看天氣」說，當地從10日開始兩天累積雨量都已破千，而蘇澳更是測得1小時130.5毫米短延時強降雨，創下了該測站站史第2紀錄。

