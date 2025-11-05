鳳凰巔峰強颱等級！各國預測路徑、侵台機率曝 專家：這2天是關鍵

生活中心／陳慈鈴報導

鳳凰颱風預測路徑。（圖／氣象署）

氣象署表示，輕度颱風鳳凰（ FUNG-WONG）於今（6）日2時生成，目前正朝西北方向前行，最新預測路徑已經公布。暴風圈侵襲率部分最高20%，出現在屏東恆春。氣象專家林得恩也分析各國預測提醒，這麼又強、又大的劇烈天氣系統，如果不小心被它掃到，後果一定是非常慘烈。

氣象署觀測資料顯示，鳳凰颱風6日2時的中心位置在北緯 9.5 度，東經 142.0 度，以每小時16公里速度，向西北進行。中心氣壓998百帕，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒 25 公尺，七級風平均暴風半徑 120 公里(西北側 150 公里、東北側 150 公里、西南側 90 公里、東南側 90 公里)，十級風平均暴風半徑 - 公里。

廣告 廣告

「又強、又大的怪物！」林得恩於臉書粉專「林老師氣象站」表示，在秋末之際，西北太平洋海域還能出現如此強度、如此規模的熱帶擾動，的確要更加提高警覺、小心防範。

林得恩指出，今晨，美國聯合颱風警報中心（JTWC）就估計，鳳凰颱風在巔峰時期的強度，平均風有110KT，陣風也有135KT，已經踏上強烈颱風等級的門檻；而7級暴風圈半徑高達280nm。日本氣象廳（JMA）也預判，鳳凰颱風巔峰時期的強度，平均風在90KT，陣風在130KT，也在中度颱風上限的等級；而7級暴風圈半徑高達220nm。我中央氣象署今晨02時的最新颱風情資，鳳凰颱風近中心最大風速每秒 48 公尺（接近96KT），瞬間最大陣風每秒 58 公尺（接近116KT），也在中度颱風上限的等級；而7級暴風圈半徑更高達300nm。想想看，這麼又強、又大的劇烈天氣系統，如果不小心被它掃到，後果一定是非常慘烈。

林得恩表示，目前，各國數值模式模擬結果已漸趨收斂，認為鳳凰颱風中心將先通過菲島北部陸地，再開始北轉，隨後沿著台灣海峽，非常靠近臺灣陸地繼續北上（或直接登陸侵襲）；影響時間點會落在11/10至11/13。

更多三立新聞網報導

非洲豬瘟今解禁！盧秀燕開放禁運、禁宰前夕談防疫成果 臉書被灌爆

不只中央普發一萬！「這縣市」再加碼百倍奉還 最高百萬現金入袋

QS亞洲大學排名出爐！台灣57所入列 佛光大學首度進榜名次曝光

高鐵車廂「1景象」曝光！台灣人爆共鳴喊：騎機車也會

