鳳凰巨巨恐「揍台灣一拳」 可能登陸地曝光！準備暴雨

鳳凰颱風超大顆，恐從西南部登陸。（圖／中央氣象署）





根據中央氣象署最新預測，中度颱風「鳳凰」可能會在12日夜間登陸台灣，目前預估登陸地為西南部。氣象粉專提醒，鳳凰真的很「巨巨」，呼籲西南部地區的朋友，務必以最高規格進行防範，北部及東部的朋友也不能輕忽，因為受到共伴效應影響，也可能會出現持續性劇烈降雨。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書發文，表示鳳凰的模樣「真的很巨巨！」接著指出，確切的登陸點尚有變數，需視其10日、11日之間轉向的情況而定，就現階段資料來看，侵襲台灣的機率非常高，至於侵襲台灣的強度，就看她減弱的速度而定，若減弱速度快，就會是輕颱登台；若減弱速度慢，則會以接近中颱姿態登台。

廣告 廣告

粉專特別呼籲西南部地區的朋友，雖然颱風在靠近台灣的過程中可能逐漸減弱，但減弱的幅度、速度目前模式預報較為分歧，加上颱風本身結構屬於大風場，西南部又在危險半圈內，請務必以最高規格進行防範，主要影響時間會是在11日晚間至13日凌晨。

粉專指出，北部、東部最快會在9日晚間開始降雨，加上東北季風開始增強、迎風面關係，共伴效應將開始發威，將會出現持續性的劇烈降雨，即使颱風是從西南部「尻上來」，仍不可輕忽共伴、迎風面造成的劇烈降雨威脅，10日、11日的風險最高。

更多東森新聞報導

還是護國神山夠力！鳳凰颱風3原因 接近台灣將快速減弱

鳳凰颱風再襲光復？政院：周末前完成撤離準備

鳳凰颱風越走越強！日氣象廳：11/10恐北轉直撲台

