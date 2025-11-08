鳳凰強度直逼「超級颱風」 菲律賓示警致命暴潮

編譯林浩博／綜合報導

颱風「鳳凰」8日持續逼近菲律賓東岸，當地氣象預報，隔天晚間登陸前就會增強為「超級颱風」（super typhoon），並示警恐怕會掀起浪高5公尺的致命暴潮，挾帶的狂風也極具摧毀力量。

颱風「鳳凰」逼近菲律賓，已可見其環流結構巨大，足以覆蓋整個菲國。（圖／翻攝自X平台 @metofficestorms）

足以覆蓋全國

路透社報導，菲律賓氣象局（PAGASA）的預報員艾斯雷塔（Benison Estareja）在記者會上稱，「鳳凰」寬達1500公里的巨大環流，已經帶給菲律賓東部強風豪雨。

艾斯雷塔指出：「環流幾乎覆蓋了全國。」

據菲方氣象資料，「鳳凰」最大持續風速已達每小時140公里，最大陣風每小時170公里， 登陸前可能增強為風速每小時185公里，艾斯雷塔稱這種威力的強風，能夠摧毀房屋、吹倒樹木與建築物。

菲律賓東部省分預計降下高達200毫米的雨量，尤其比爾科（Bicol）和部分薩馬（Samar）地區，遭遇大規模洪水與土石流的風險升高。呂宋島中部與北部，在颱風行經期間，可能出現100至200毫米的雨量。

PAGASA呼籲，低窪與海岸地區的民眾往高處撤離，並停止所有海上活動，因為具有破壞性的暴潮恐怕淹沒沿岸社區，另外還有猛烈強風的危險。

隨著「鳳凰」步步進逼，菲律賓多個地方政府宣布10日停課，國籍航空也停飛部分航班。

「海鷗」的摧殘

菲律賓幾天前才遭到颱風「海鷗」的摧殘，沿岸社區受創，樹木倒地，屋頂與窗戶遭吹破。

「海鷗」在菲律賓釀成204人喪命，越南也有5人罹難，數十萬人流離失所，大範圍地區陷入停電。越南官方稱，近2800間房屋受損，約50萬人無電可用。 菲律賓則是洪水摧毀民宅，留給街道滿是殘骸。由於地理位置靠近所謂的「太平洋颱風帶」，菲律賓與越南容易遭受颱風威脅，每年颱風季通常都會遭遇侵襲。

隨著「海鷗」往西移動，它也帶給泰國中部和東部豪雨，引發地方性洪水。科學家一直警告，全球暖化會讓「海鷗」這類風暴，更加強大。

