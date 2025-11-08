鳳凰強襲台灣「劇烈降雨」 專家：估週一先有共伴雨

鳳凰颱風即將來襲，氣象專家預測最快週日晚間或週一起，北部、東部地區將開始降雨，部分區域可能出現持續性劇烈降雨。專家指出，東北季風與颱風環流形成共伴效應，將先帶來第一波強降雨，接著颱風本身環流將帶來第二波雨勢，中部和西南部也需嚴防致災性降雨。雖然預測鳳凰颱風接近台灣後將逐漸減弱，但因其風場廣大，仍需嚴加防範。

鳳凰颱風帶來雨勢。（圖／翻攝NCDR官網）

鳳凰颱風週六凌晨已增強為中颱，氣象專家特別提醒民眾嚴防強烈雨勢，尤其是在颱風登陸前就可能出現豪雨。氣象專家林得恩表示，東北季風影響將形成共伴效應，預估最快9日晚上，北部、東北部及花蓮以北地區就會出現降雨，這種共伴效應大約可持續到10日的下半天，之後則是颱風本身環流的影響。

台灣颱風論壇「天氣特急」指出，北部和東部地區最快下週一晚上就會開始降雨，東北季風增強加上共伴效應將帶來劇烈降雨威脅。10日週一和11日週二影響最為明顯，尤其東部地區可能出現大量降雨。目前預測鳳凰颱風可能在西南部登陸，雖然強度可能逐漸減弱，但因其結構屬於大風場，仍需嚴加防範，特別是11日週二晚間至13日週四凌晨這段時間。

鳳凰颱風最快週日就帶來雨勢（圖／TVBS）

林得恩進一步強調，颱風影響台灣降雨最顯著的時間點會落在11日到12日之間。關於鳳凰颱風的強度，預計其巔峰可達中颱到強颱等級，7級暴風圈半徑高達320公里。不過專家也指出，當颱風接近台灣時會逐漸減弱，主要是因為經過菲律賓北部陸地和中央山脈會對颱風結構造成破壞。

天氣風險管理公司資深顧問吳聖宇表示，台灣附近的環境其實不太適合颱風發展，因為東北季風南下會帶來較涼的空氣，但鳳凰颱風環流範圍大，影響時間長，預計降雨量也會較多。

鳳凰颱風接近台灣減弱原因（圖／翻攝NCDR官網）

值得注意的是，11月颱風相當罕見。根據統計，1950年後僅有19個「11月颱風」發布過警報，最近的案例是去年的康芮和天兔，但中心都沒有登陸台灣。專家認為這是氣候變遷造成的特殊案例。儘管鳳凰颱風登陸台灣時很可能已減弱為輕颱，但大家仍需密切留意天氣變化，做好防範措施。

