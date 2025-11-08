鳳凰強襲台灣「劇烈降雨」 專家：估週一先有共伴雨
鳳凰颱風即將來襲，氣象專家預測最快週日晚間或週一起，北部、東部地區將開始降雨，部分區域可能出現持續性劇烈降雨。專家指出，東北季風與颱風環流形成共伴效應，將先帶來第一波強降雨，接著颱風本身環流將帶來第二波雨勢，中部和西南部也需嚴防致災性降雨。雖然預測鳳凰颱風接近台灣後將逐漸減弱，但因其風場廣大，仍需嚴加防範。
鳳凰颱風週六凌晨已增強為中颱，氣象專家特別提醒民眾嚴防強烈雨勢，尤其是在颱風登陸前就可能出現豪雨。氣象專家林得恩表示，東北季風影響將形成共伴效應，預估最快9日晚上，北部、東北部及花蓮以北地區就會出現降雨，這種共伴效應大約可持續到10日的下半天，之後則是颱風本身環流的影響。
台灣颱風論壇「天氣特急」指出，北部和東部地區最快下週一晚上就會開始降雨，東北季風增強加上共伴效應將帶來劇烈降雨威脅。10日週一和11日週二影響最為明顯，尤其東部地區可能出現大量降雨。目前預測鳳凰颱風可能在西南部登陸，雖然強度可能逐漸減弱，但因其結構屬於大風場，仍需嚴加防範，特別是11日週二晚間至13日週四凌晨這段時間。
林得恩進一步強調，颱風影響台灣降雨最顯著的時間點會落在11日到12日之間。關於鳳凰颱風的強度，預計其巔峰可達中颱到強颱等級，7級暴風圈半徑高達320公里。不過專家也指出，當颱風接近台灣時會逐漸減弱，主要是因為經過菲律賓北部陸地和中央山脈會對颱風結構造成破壞。
天氣風險管理公司資深顧問吳聖宇表示，台灣附近的環境其實不太適合颱風發展，因為東北季風南下會帶來較涼的空氣，但鳳凰颱風環流範圍大，影響時間長，預計降雨量也會較多。
值得注意的是，11月颱風相當罕見。根據統計，1950年後僅有19個「11月颱風」發布過警報，最近的案例是去年的康芮和天兔，但中心都沒有登陸台灣。專家認為這是氣候變遷造成的特殊案例。儘管鳳凰颱風登陸台灣時很可能已減弱為輕颱，但大家仍需密切留意天氣變化，做好防範措施。
更多 TVBS 報導
天氣／AI與歐洲預測鳳凰颱風對台影響大 賈新興：這天最靠近台灣
天氣／才剛開始！專家示警：共伴風雨「不輸颱風」 今晚更強
豪雨襲北台！ 5縣市停班課達標 估3日總雨量破千
天氣／共伴雨續亮紅燈！明3縣市雨量估破400毫米 估一路至「這天」
其他人也在看
天氣》鳳凰面積「好幾個台灣大」！劇烈降雨先北後南 紅到發紫
明（9）日下午起東北季風增強，基隆北海岸、東北部地區及大台北地區轉為局部短暫陣雨。氣象署指出，下周一（10日）到下周二（11日）受到颱風外圍環流及東北季風影響，東北部地區及大台北、東部山區有局部豪雨等級以上發生的機率；下周三（12日）颱風中心逐漸接近西半部地區，中南部、花東部地區有陣雨，並有大雨或局部豪雨發生的機率，降雨趨勢顯示連4天紫紅一片的高雨量。氣象粉專「台灣颱風論壇」指出，鳳凰體型龐大，面積足足有好幾個台灣大。中時新聞網 ・ 8 小時前
「怪物級」鳳凰颱風要侵台了！這天晚上登陸 「搖滾區曝光」豪雨灌全台
今年第26號颱風「鳳凰」目前仍在菲律賓東方海面上，但中央氣象署預計其路徑將會北轉、直撲台灣而來，預估後天週一（11月10日）發布海上警報，並可能在隔天週二（11月11日）也發布陸上颱風警報。根據氣象署最新發布的120小時颱風暴風圈侵襲機率，首當其衝的「搖滾區」為台南市、高雄市和澎湖縣，且全台都可能會有雨勢。鏡報 ・ 18 小時前
鳳凰轉中颱！ 估周三、四穿越台 慎防「紫爆」劇烈雨
鳳凰轉中颱！ 估周三、四穿越台 慎防「紫爆」劇烈雨EBC東森新聞 ・ 15 小時前
蕭美琴登IPAC舞台演講 陳昭姿稱白委有幫忙：抹紅攻擊「不攻自破」
即時中心／廖予瑄報導副總統蕭美琴在外交部長林佳龍陪同下，昨（7）日於歐洲議會登場的對中政策跨國議會聯盟（Inter-Parliamentary Alliance on China，IPAC）年會中以「台灣：動盪世界中的可靠夥伴」（Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World，暫譯）為題發表專題演說，備受全球矚目。對此，民眾黨立委陳昭姿今（8）日也在臉書上發文指出，「這確實是一個台灣外交上的突破」，並強調，我國得以在去（2024）年加入IPAC是因為有民眾黨立委的參與，「無論是我個人或民眾黨都非常樂見台灣站上國際政治舞台。」民視 ・ 6 小時前
把握最後好天氣！颱風未到雨先來 2大地區明午降溫轉雨
把握最後好天氣！颱風未到雨先來 2大地區明午降溫轉雨EBC東森新聞 ・ 8 小時前
hololive「麵包狗」戌神沁音因陪伴家人療養暫停實況活動，恢復時間另行通知
hololive Gamers「麵包狗」戌神沁音（戌神ころね）活潑熱血遊戲超耐久在各種方面獲得粉絲與廠商喜愛，而 6 日晚間由經紀人透過推特（Ｘ）發布訊息，由於要照護家人療養將暫停活動，而恢復時間將另行通知。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
林隆璇帥兒打球出事！「開刀消失一個禮拜」不敢見家人
林隆璇的兒子林亭翰日前在IG分享頭部受傷，經過開刀後已經恢復許多。林亭翰說：「因打籃球時與人頭撞頭而受傷，導致頭部腫脹得非常大。自己還開車回家，但傷勢越腫越大，於是趕緊去急診處理，他嘗試了兩周的冷熱敷等處理方式，但最終因為有血塊凝固，仍必須進行開刀手術拿出血塊。」林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 14 小時前
強颱鳳凰來襲「最快週三晚間登陸」！下週恐豪雨發海陸警 西半部登陸機率升高
氣象署預報員張竣堯指出，鳳凰颱風目前為中度颱風，強度處於「中段班」等級，週六可能增強為強颱。最新觀測顯示，截至今日下午2點，颱風中心位於鵝鑾鼻東南方約1420公里海面上，正朝西北西方向前進，預計先登陸菲律賓呂宋島，隨後北轉進入南海接近台灣。張竣堯表示，鳳凰颱風...CTWANT ・ 8 小時前
2025 Honda Civic e:HEV試駕：改變，需要一點點順應時勢的勇氣
「喜美Honda Civic」，對不少愛車人／玩車人來說，是個記憶，是個夢想。純燃油機械結構所帶來的操駕樂趣，歷經數代演化始終鮮明。也因為這樣的前提下，當現行第11代Honda Civic e:HEV油電車宣告將以「電油」規格重返台灣市場，著實引來不少責難。對這群想像共同體來說，他們難以接受一種世代的終結，更或者是一種記憶的破滅。 這篇文章 2025 Honda Civic e:HEV試駕：改變，需要一點點順應時勢的勇氣 最早出現於 SanjiNoir 黑侍樂讀。SanjiNoir 黑侍樂讀 ・ 1 天前
「弟弟」范世錡捲于朦朧案！安唯綾現身曝《許我耀眼》片場氣氛
安唯綾和賈靜雯正在拍攝《紫色大麗花》，7日為了萬海慈善「讓愛閃耀」義賣記者會特地從廈門返台，沒想到搭乘的航班受到影響，多花了4小時才抵台，幸好2歲兒子「小魚堡」都在睡覺沒有哭鬧。她和修杰楷曾是同門師兄妹，僅和賈靜雯聊到育兒方面，沒有聊閃兵話題，她說：「我相信修哥，他是很負責任的人。」她也讚賈靜雯很專業拍戲，心情沒受影響很投入。中時新聞網 ・ 1 天前
戴資穎時代結束！英知名球評：願妳下個人生篇章依舊幸福 一票網噴淚
台灣羽球傳奇名將「小戴」戴資穎昨（7）日在臉書震撼宣布「高掛球拍退役」，結束球員生涯。其實在去年年底膝蓋動刀後便有跡可循，因為戴資穎再沒有出戰任何國際賽事；粉絲相當不捨，同時也給戴資穎最溫暖的祝福，現在知名英國球評也發文感念，「她更值得被銘記的，是那份不論輸贏、始終如一的體育精神。戴資穎博士，退休快樂。」三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
鳳凰颱風「準備開眼」恐轉強颱！鄭明典：又是一個大災難
生活中心／周希雯報導颱風「鳳凰」來勢洶洶，生成才2天今日（8）就升級為中度颱風，至今仍持續增強中、有機會變成強颱；氣象署預計下週一（10）開始，颱風外圍環流開始影響台灣，下週三（13）最接近台灣，不排除會在台灣中部一帶登陸，屆時也會陸續發布海、陸警，後續路徑有待觀察。對此，前氣象局長鄭明典點名1國家，直言「對菲律賓又是一個可能的大災難！」民視 ・ 13 小時前
鳳凰颱風升級變「中颱」 3縣市侵襲機率破6成
鳳凰颱風升級變「中颱」 3縣市侵襲機率破6成EBC東森新聞 ・ 17 小時前
鳳凰颱風不排除「中南部登陸」！下週雨炸3天 降雨熱區一圖看
[Newtalk新聞] 鳳凰颱風來勢洶洶，對此，氣象署指出，鳳凰最快今(7)晚增強為中颱，9日達巔峰以強颱之姿通過菲律賓後北轉，目前路徑往西修正，不排除從中南部登陸並穿越台灣，預計10日發海警、11日發陸警，因此10日到12日各地都需嚴防大雨或豪雨。 氣象署表示，目前鳳凰颱風位於距離台灣鵝鑾鼻東南方2000多公里海面上，最快今天入夜後增強為中度颱風，預計9日抵達菲律賓時增強為強烈颱風，暴風半徑還會再擴大，預估可到320公里；10日穿過菲律賓到南海，接近台灣海面時暴風半徑和強度將會減弱。 由於鳳凰颱風路徑往西修正，因此有機會從中南部登陸並穿越台灣，一通過台灣後可能就減弱為低氣壓，目前預估最快10日將發布海上警報，11日發布陸上警報。 9日開始迎風面地區降雨機會增加，晚上東北季風增強；10日受颱風外圍環流和東北季風影響，基隆北海岸、宜蘭、花蓮、大台北有廣泛且持續性的陣雨，且有大雨或局部豪雨機率，其他地區也有下雨機會，台東、恆春半島為大雨等級降雨；11日降雨範圍轉為北部、東半部、恆春半島、南部山區有陣雨，且有大雨或局部豪雨，其他地區也有降雨機會。 12日颱風路徑變數仍大，花東將有廣泛的陣雨和新頭殼 ・ 1 天前
恐成強颱！鳳凰持續朝西北移動 氣象署警告「這三天」影響最大
即時中心／謝宛錚、林耿郁報導鳳凰颱風持續朝西北方向移動，預估下周轉向台灣；氣象署稍早召開記者會，表示最快今天就會變成中度颱風、接近菲律賓時可能已經變成強烈颱風。不過後續路徑不確定性仍大，但下週一至周三（10至12日）可能出現強烈風雨，需特別提高警覺！民視 ・ 1 天前
鳳凰估今轉中颱！恐海陸警齊發 東半部豪雨炸到發紫
鳳凰颱風來勢洶洶，氣象署預估，今日可能增強為中颱，由於颱風結構大，週六(8日)起開始影響台灣沿海出現長浪，可能下週一(10日)發布海上颱風警報，下週二(11日)發布陸上颱風警報，之後颱風北轉朝台灣接近，屆時風雨會相當有感。中天新聞網 ・ 1 天前
鳳凰颱風又大又強！專家揭最新路徑示警：來者不善
生活中心／周孟漢報導熱帶性低氣壓「TD29」已在今（6）日凌晨2時形成今年第26號颱風「鳳凰」，恐成為威脅台灣的首個秋颱，其路徑也備受國人們關注。對此，氣象專家吳聖宇分析了鳳凰颱風的路徑，透露「這天起」將北轉接近台灣，提醒「經過台灣上空的可能性頗大」，並強調鳳凰颱風「來者不善」。民視 ・ 1 天前
鳳凰不是鳥！此颱風3特點罕見 專家直呼：歷史分析太難
【陳靜文／綜合報導】鳳凰颱風來勢洶洶，預估將登陸台灣！氣象專家林得恩表示，「鳳凰」颱風，由香港命名，不是鳥，而是山；而此次的鳳凰颱風有3項特點實屬罕見，要從歷史颱風個案選取來做對應分析，真的是太難了！壹蘋新聞網 ・ 1 天前
中部恐首當其衝！鳳凰颱風估下週一海警、週二陸警 北東防豪雨以上降雨
鳳凰颱風在今（8）日清晨已增強為中度颱風，目前位於台灣南方約1600公里海面，中央氣象署預報員張竣堯表示，颱風路徑仍存在不確定性，下週一、週二台灣將先受颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，北部及東北部可能出現豪雨等級降雨，其中下週二雨勢最強。下週三晚間至週四清晨，颱風可能登陸中部地區，中南部亦有豪雨發生。預估下週一發布海警、下週二則可能擴大為陸上警報。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
「鳳凰」增強成超級颱風！菲氣象署曝「這1天」強度達巔峰
國際中心／張予柔報導今年第26號颱風「鳳凰」正逐步成形，氣象單位示警，它不僅將在本周末增強為強颱，甚至恐升級為「超級颱風」，直撲菲律賓北部後再北轉朝台灣逼近。菲律賓氣象局（PAGASA）今（7）日最新預測指出，「鳳凰」颱風最快明（8）日晚間就會達到超級颱風等級，並於10日達到強度巔峰，屆時恐帶來極端風雨災情。民視 ・ 1 天前