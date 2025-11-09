即時中心／温芸萱報導

颱風「鳳凰」今晚將在菲律賓呂宋島奧羅拉省登陸，菲國多地發布最高等級警報，超過90萬人緊急撤離。從社群影片可見，多處地區淹水、吊橋被吹得劇烈搖晃。菲律賓剛脫離「海鷗」颱風陰影，尚未復原又迎來鳳凰颱風侵襲，當局宣布多地停班停課，全國進入高度警戒。

菲律賓再度面臨颱風襲擊！鳳凰颱風今日晚間預計將在呂宋島奧羅拉省一帶登陸。根據最新觀測資料，鳳凰的中心最大風速已達每小時185公里，瞬間陣風更飆破230公里，恐帶來暴雨、強風與沿海風暴潮等多重災害，菲律賓當局嚴陣以待。

廣告 廣告

據《三立新聞網》報導，「鳳凰」目前正挾帶龐大水氣橫掃呂宋島多地，雨勢猛烈、風力驚人。從社群平台X流出的影片可見，多處地區路面已被雨水淹沒，甚至有吊橋被狂風吹得劇烈搖晃，彷彿隨時可能斷裂，顯示颱風威力驚人。

由於風雨強度持續上升，菲國氣象局已對包括奧羅拉省、卡坦端內斯省（Catanduanes）與甘馬粦省（Camarines Sur）等地，發布最高等級的第5號風力警報；而大馬尼拉地區及周邊省分則進入第3號警戒範圍。多個地方政府宣布停班停課，部分航班與港口航線也全面中斷，防範災情進一步擴大。目前菲律賓各地災防單位已提前展開緊急應變行動，官方統計顯示，東部與北部地區已有超過90萬居民陸續撤離至避難中心。

值得一提的是，菲律賓日前才剛脫離颱風「海鷗」的災難陰影。該颱風在當地奪走224條人命，並波及越南造成至少5人死亡。如今民眾還未從災情中恢復，又得迎來「鳳凰」，讓整個菲律賓籠罩在緊張氣氛中。





原文出處：快新聞／鳳凰強襲菲律賓！瞬間陣風飆230公里 吊橋狂晃影片曝光

更多民視新聞報導

巴黎恐攻10週年 馬克宏將赴襲擊地點悼念遇難者

新莊小客車失控翻覆撞3車 駕駛一度受困送醫

新北警戒！「鳳凰」恐挾帶驚人雨勢 市府：「這11區」加強戒備

