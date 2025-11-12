鳳凰強雨襲東部！4路段落石、淹水阻路 最快明搶通
鳳凰颱風外圍環流雨勢重創花東、宜蘭，交通部公路局統計，截至12日傍晚5時30分，已有4處道路因落石、土石流或淹水阻斷交通，範圍含台8線、台9線、台9丁線與台20線部分路段，最快13日陸續搶通。
公路局12日表示，目前災阻路段共4處：
花蓮縣秀林鄉台8線157K＋700（豁然亭路段）邊坡持續性落石雙向阻斷，機具已在現場待命搶修，預計13日下午3時搶通。
宜蘭縣蘇澳鎮台9丁線2K至16K＋900（蘇澳至東澳路段）土石流坍方雙向阻斷，預計13日下午2時搶通。
花蓮縣光復鄉台9線228K＋500至236K＋500（馬太鞍溪河床臨時便道）南下及北上便道遭水流淹沒，視水退確認災情後，評估搶通時程。
台東縣海端鄉台20線149K＋110至171K＋500（向陽至利稻）、150K＋100、155K＋100等2處發生邊坡坍方造成雙向道路阻斷，預計13日早上8時搶通。
公路局將持續監控颱風動態發布道路預警訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於公路資訊看板（CMS）、警廣、電視及平面媒體。颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，呼籲用路人如非必要請勿進入山區道路，且隨時注意氣象資訊及道路通阻訊息，可多利用公路局智慧化省道即時資訊服務網、「幸福公路」APP及收聽警廣路況廣播掌握路況。
