鳳凰往生！登陸台灣就降格熱帶性低氣壓 仍平3紀錄

鳳凰颱風登陸20分鐘後，於晚間8時許減弱為熱帶性低氣壓，成為繼2001潭美颱風、去年山陀兒颱風後，史上第3個在台灣上空「陣亡」的颱風。（圖／中央氣象署）

鳳凰颱風於今晚（12日）晚間19:40登陸屏東恆春半島，隨即減弱為熱帶性低氣壓，依舊打平2大紀錄，其一是史上第2個於11月登陸台灣本島的颱風，其二是第3個「死於」台灣上空的颱風，其三則是台灣第3晚登陸的颱風。

中央氣象署指出，鳳凰在登陸後不到20分鐘，也就是晚間8時減弱為熱帶性低氣壓，預計未來向東北移動，同樣從屏東出海，對台灣南部以及台東等地影響逐漸降低。

鳳凰颱風此次打平2個紀錄，其一是1967年吉達颱風後，睽違58年來第2個在11月登陸台灣本島的颱風，根據氣象署統計，過往11月一共發布過19次颱風警報，僅有吉達與本次鳳凰真正登錄過。

其二是繼2001年潭美颱風，以及去年山陀兒颱風後，第3個於台灣上空消散的颱風。2001年潭美颱風於7月11日傍晚6點登陸台東縣大武鄉，但僅過幾小時，就在台東與高雄交界處減弱為熱帶性低氣壓；潭美颱風釀成高雄史上最嚴重的「七一一水災」。而山陀兒颱風在去年10月於高雄登陸，成為史上第一個在10月登陸高雄的颱風，隨即遭受地形破壞，在台灣上空減弱為熱帶性低氣壓。

最後則是台灣第3晚登陸台灣的颱風，排在前面的為2004年12月4日登陸的南瑪都颱風，南瑪都為台灣帶來罕見的十二月超大豪雨，其中花蓮秀林鄉單日雨量達到907毫米，農損高達6.7億元；第二則是1967吉達颱風，11月18日從花蓮、台東交界登陸，並在台中、新竹間出海，並於台灣海峽減弱為熱帶性低氣壓。

