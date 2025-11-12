鳳凰心海底針！路徑又變了 登陸地恐再南移

鳳凰登陸位置出現變數。（圖／氣象署）





「鳳凰」路徑又變！中央氣象署原預計鳳凰從高雄及屏東間登陸，但最新觀測資料顯示，鳳凰路徑可能再南移。

氣象署表示，鳳凰持續朝台灣本島西南方前進，原預計鳳凰會從高雄到屏東一帶登陸，不過最新觀測資料顯示，鳳凰未來路徑有變，改朝恆春半島一帶登陸，預期鳳凰傍晚至晚間登陸後，迅速於晚間到深夜從恆春到台東間出海，再朝東北方前進。

氣象署提醒，鳳凰強度雖持續減弱，暴風半徑不斷縮小，更出現結構高低層分離情形，其形狀從肉眼已難以辨識出颱風結構，但依舊不能輕忽威脅，嘉義以南、南投、花東仍維持陸上警戒，花東及北台灣今明兩天仍要注意降雨。

廣告 廣告

氣象署預測，鳳凰通過恆春至台東一帶後，可能在東移過程中迅速減弱為熱帶性低氣壓，沿海及空曠地仍要注意強風及長浪。

●本文依據氣象署上午11時40分預報撰寫。

更多東森新聞報導

快關窗！14縣市豪雨、大雨特報 一路下到晚上

氣炸！水灌煙波飯店停車場逾 30車總價逾2千萬慘泡水

不斷更新／馬太鞍溪溪水暴漲 怪手衝現場「第1視角」曝

