鳳凰快變成強颱！最快周三晚登陸 降雨熱區曝光
鳳凰颱風目前持續增強並朝台灣接近，氣象署多次上修路徑預測。原先認為颱風可能從台灣中部以南掠過，但最新路徑顯示，登陸位置大幅北修，中部以北、苗栗以南都有登陸可能，路徑仍存在高度不確定性。颱風可能在週三至週四（12日到13日）最接近或登陸台灣，各地都將受到影響，中央氣象署也預估「降雨熱區」，東北部山區恐下到「紫爆」。
中央氣象署預估，颱風還未接觸台灣前，週一、週二（10日到11日）就可能因外圍水氣與東北季風產生「共伴效應」。北部、基隆北海岸、宜蘭將率先出現較明顯降雨，雨勢有機會在短時間內變得強烈。週二起雨區逐漸擴大到桃園與花蓮、台東，中南部則較晚，等颱風本體靠近後才有顯著雨勢。
中央氣象署指出，鳳凰颱風目前已增強為中度颱風，明（9日）更可達強颱等級，雖然穿越菲律賓再北轉後強度會減弱，但帶來的風雨預期會很驚人。
中央氣象署表示，颱風本體影響期間預估將會是週三至週四上午（12日到13日），也將是風雨最劇烈的時段，迎風面地區及北北基宜地區除了共伴效應外，若颱風中心登陸或貼近，山區累積雨量可能突破800毫米，民眾需要留意豪雨、溪水暴漲與土石流的威脅；沿海與外島地區也可能出現8到10級以上強陣風，風雨將不容小覷。
到週四（13日）下半天，鳳凰颱風逐漸遠離，風雨將慢慢減弱，週五至週末（14日到15日）則受東北季風影響，東部、北部有零星短暫雨，其他地區預計將恢復多雲到晴。
中央氣象署也強調，鳳凰颱風的路徑與登陸點仍具有高度不確定性，雖侵台機率高，各地風雨勢必受影響。目前評估環流大、又伴隨東北季風，對台灣各地的影響強度務必不能掉以輕心，中央氣象署建議民眾利用週末趁風雨未至及早防颱，避免前往海邊與山區，以確保安全。
本文根據中央氣象署下午2時風雨預報撰寫
