鳳凰快閃宜蘭東澳嶺近3天雨量逾千毫米 蘇澳、基隆創11月單日紀錄

鳳凰颱風外圍環流配合東北季風的共伴效應造成北海岸、東半部有明顯降雨。 圖：氣象署提供

[Newtalk新聞] 第26號颱風鳳凰已減弱為熱帶性低氣壓，中央氣象署12日晚間已解除颱風警報。鳳凰颱風為1967年後首個11月登陸台灣的颱風，颱風外圍環流配合東北季風的共伴效應造成北海岸、東半部有明顯降雨，統計10日至12日晚間8點，總累積雨量以宜蘭東澳嶺1065毫米最多，蘇澳、基隆也刷新11月單日最高雨量紀錄。

氣象署表示，第26號颱風鳳凰已減弱為熱帶性低氣壓，12日晚間8點30分解除颱風警報。晚間8載中心位置在北緯22.0度，東經120.8度，即在鵝鑾鼻的北北西方約10公里處，以每小時31公里速度，向東北進行。中心氣壓1000百帕，近中心最大風速每秒15公尺。

廣告 廣告

氣象署科長林秉煜在颱風記者會中指出，鳳凰的中心已於12日晚間7點40左右於屏東縣恆春鎮登陸，並於晚間8點減弱為熱帶性低氣壓，預計未來向東北移動，對台南以南、台東及恆春半島的影響程度已降低。氣象署持續發布熱帶性低氣壓特報，並有豪雨及強風特報。

林秉煜續指，受其外圍環流影響，13日北海岸及台東縣山區有局部大雨或豪雨，基隆、高屏地區、宜花東地區及台北市山區仍要留意有局部大雨發生。10至11日受到颱風鳳凰外圍環流及東北季風共伴影響，雨勢顯著，統計自10日起至12日晚間8點，總累積雨量以宜蘭東澳嶺1065毫米最多，新北大粗坑753毫米、台北市擎天崗約570毫米、台東縣金針山473毫米。

林秉煜提到，統計颱風警報期間，單日最大雨量宜蘭冬山在11日達795毫米。另外，在宜蘭蘇澳648.5毫米、基隆269毫米，皆刷新該氣象站11月單日最大雨量紀錄。颱風影響期間各沿海地區有7至10級強陣風，其中東吉島、蘭嶼有12級強陣風；各沿海有3至5公尺浪高，其中馬祖、小琉球、東沙島海面有6至7公尺浪高。

林秉煜提醒，13日持續受東北季風影響，北台灣下雨機率偏高，且白天高溫降至約攝氏20至22度，與12日高溫28度相比偏涼，偏涼的氣溫會持續至14日；14、15日東北季風減弱、氣溫稍微回升；但17日起下一波東北季風增強，各地低溫16至18度，高溫約18至22度，要留意溫差。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

鳳凰颱風釀災情158件、33人受傷！宜蘭49處淹水 緊急撤離逾6千人

輕颱「鳳凰」共伴發威！宜蘭蘇澳時雨量破百創紀錄 僅次梅姬颱風