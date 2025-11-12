鳳凰快閃發威！北部、北海岸、宜蘭明仍雨不停 後半週起冷吱吱
鳳凰颱風最快在12日入夜後登陸恆春，雖中央氣象署預估颱風將快速通過並出海，但其外圍環流和東北風持續影響，基隆北海岸和北部地區12日至13日仍可能出現強降雨。
氣象署預報員朱美霖表示，目前鳳凰颱風已到鵝鑾鼻西方海面，正往東北方向移動，颱風中心進入台灣西南方近海，且暴風圈籠罩台南以南、台東等處陸地，警戒區域含嘉義、南投以南、花蓮、台東。
因垂直風切大，颱風將持續減弱，預計12日晚間從恆春陸地登陸後，再因路徑偏南、距離縮短，颱風將快速通過並出海，預計12日晚間就會解除海陸警報，12日深夜至13日凌晨，鳳凰颱風也會進一步減弱為熱帶性低氣壓，13日白天朝東北移動，變成溫帶氣旋。
朱美霖指出，目前東北風偏強，基隆北海岸、新北市三芝一帶仍有小範圍強降雨，時雨量估達55毫米。颱風接近後，基隆北海岸及北部都可能有強降雨，13日換成北風、東北季風影響，北部與宜蘭雨勢仍明顯。
溫度趨勢上，北部13日至14日清晨僅20度，白天台中以北、宜花白天高溫25度至26度。另1波冷空氣17日起開始影響，各地清晨再降到15度至16度，白天高溫也將低於20度。
