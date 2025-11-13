鳳凰快閃「58年首見11月登陸颱風」 蘇澳、基隆測站破紀錄

鳳凰颱風為1967年後首個11月登陸台灣的颱風，其外圍環流配合東北季風的共伴效應，造成北海岸、東半部有明顯降雨。（圖：氣象署提供）

鳳凰颱風於12日晚間從屏東恆春登陸，登陸20分鐘就減弱為熱帶性低氣壓，中央氣象署解除海陸颱風警報。氣象署氣象預報中心科長林秉煜提醒，北台灣仍需注意局部豪雨，氣象署也會持續觀察，其外圍環流配合東北季風，是否有外海的共伴效應，影響台灣偏北的陸地，像是基隆北海岸、大台北山區是否有強降雨狀況。

針對鳳凰颱風總回顧，林秉煜表示，鳳凰颱風為1967年後首個11月登陸台灣的颱風。回顧鳳凰颱風這段期間發布的警報，11月10日發布颱風警報後，颱風往北向上移動，10、11日北上過程，其外圍環流配合東北季風的共伴效應，造成北海岸、東半部有明顯降雨，這段期間宜蘭東澳總累積雨量達到1065毫米、新北大粗坑753毫米、台北擎天崗569毫米、台東金針山473毫米。

林秉煜指出，尤其在11日傍晚之後，共伴效應北抬過程中，雖花東雨勢趨緩，但基隆北海岸、東半部降雨仍明顯，11日單日雨量出現在宜蘭冬山，11月11日單日總雨量達793毫米。此外，蘇澳、基隆站也破單站11月自己的紀錄。蘇澳站11日單日總雨量達648.5毫米，先前最高紀錄為1992年11月16日的538.5毫米；基隆站11日單日總雨量達269毫米，打破先前2000年11月1日260.8毫米的紀錄。

林秉煜續指，這樣的共伴效應影響非常明顯，也驗證過去10、11月颱風雖先從南海，經過菲律賓再到巴士海峽，但其外圍環流若與東北季風產生共伴效應，造成的降雨量仍非常可觀。隨著颱風逐漸東移到恆春半島後，即快速減弱為熱帶性低氣壓並持續往東北移動，其環流在高屏一帶造成斷斷續續的陣雨，但持續時間不長，花東地區仍受到其南風、偏南風影響，會有間歇性降雨。