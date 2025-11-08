鳳凰急轉逼台！週日開始變天 粉專警告「這2區」躲不掉大雨

生活中心／游舒婷報導

中颱鳳凰來勢洶洶，預計從下週三（12日）開始影響台灣，氣象粉專就列出4大重點提醒，警告這次颱風帶來的雨勢不容小覷，民眾要注意防颱。

鳳凰颱風預估路徑。（圖／取自進擊の天氣小編臉書）

氣象粉專「進擊の天氣小編」發文指出，鳳凰已經增強為中度颱風，而預計在侵襲菲律賓前，就會升級為強烈颱風，關於這次颱風，粉專分享可能會有幾種趨勢，颱風在南海北轉後，北轉的角度關乎到「多靠近台灣」，目前模式有兩個趨勢，一個較靠近台灣海峽北上，這個對西部影響較大；另一個模式則預估，較遠離台灣海峽北上，這對西部影響較小，不過因為秋颱有不少變數，目前還需要觀察。

粉專指出，這次颱風接近時，強度將減弱，因為南海環境不支持颱風發展，因此鳳凰將在南海逐漸減弱，到了下週三最靠近台灣時可能又變回輕度颱風，且移動速度飛快。

而這次颱風接近時，受到氣壓梯度增大影響，週日（9日）晚上起，海峽、西部沿海平地將逐日風大；東部、北部因颱風外圍水氣和東北風交互影響，將有明顯雨勢且逐日增加。

這週末是颱風來襲前的週末，因涼空氣較弱，各地白天略感炎熱，秋意減少，降雨也少，可以把握好天氣，到週日晚上北部、東部就會開始有降雨，而這兩地區也是這次颱風來時要注意的地方，粉專警告：「不管颱風以多近、多遠靠近台灣，這波雨都逃不掉，請上述地區民眾多多注意了。」

