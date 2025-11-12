鳳凰恐今晚「登陸恆春」！ 陸警縮至8縣市

鳳凰颱風暴風圈已經觸陸，不過強度稍減弱、暴風圈亦縮小，氣象署發布陸警範圍從10縣市縮減為8縣市，雲林縣、澎湖縣已脫離警戒範圍，預估今晚登陸至出海過程中就會變成熱帶性低氣壓。

鳳凰颱風暴風圈已經觸陸，不過強度稍減弱、暴風圈亦縮小。（圖／中央氣象署）

根據最新資料顯示，第26號颱風「鳳凰」過去3小時強度稍減弱且暴風圈亦縮小，中心目前在鵝鑾鼻西南西方海面，向東北東轉東北移動，其暴風圈已進入南部陸地，對嘉義、台南、高雄、屏東、南投、花蓮、台東及恆春半島構成威脅，預計此颱風強度仍有持續減弱且暴風圈亦有縮小的趨勢。

氣象署預報員朱美霖表示，鳳凰颱風目前結構較差，呈現「高低層分離」狀態，預估今晚登陸恆春，朝往東北移動，在出海過程中可能就會減弱為熱帶性低氣壓。

今天大台北、東半部、南部地區雨勢較明顯。（圖／中央氣象署）

氣象署提醒，颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，宜蘭縣及北海岸已有超大豪雨發生。今天北海岸、基隆市地區、宜蘭縣地區、台北市山區、花蓮縣山區、台東縣山區及屏東縣山區有局部大雨或豪雨，大台北、桃園、高雄、屏東、花蓮、台東及澎湖地區有局部大雨發生的機率。

另外，今、明天高雄市、屏東縣、澎湖縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率，蘭嶼、綠島、基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、宜蘭縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

風力預報趨勢。（圖／中央氣象署）

