鳳凰恐今晚「登陸恆春」！ 陸警縮至8縣市
鳳凰颱風暴風圈已經觸陸，不過強度稍減弱、暴風圈亦縮小，氣象署發布陸警範圍從10縣市縮減為8縣市，雲林縣、澎湖縣已脫離警戒範圍，預估今晚登陸至出海過程中就會變成熱帶性低氣壓。
根據最新資料顯示，第26號颱風「鳳凰」過去3小時強度稍減弱且暴風圈亦縮小，中心目前在鵝鑾鼻西南西方海面，向東北東轉東北移動，其暴風圈已進入南部陸地，對嘉義、台南、高雄、屏東、南投、花蓮、台東及恆春半島構成威脅，預計此颱風強度仍有持續減弱且暴風圈亦有縮小的趨勢。
氣象署預報員朱美霖表示，鳳凰颱風目前結構較差，呈現「高低層分離」狀態，預估今晚登陸恆春，朝往東北移動，在出海過程中可能就會減弱為熱帶性低氣壓。
氣象署提醒，颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，宜蘭縣及北海岸已有超大豪雨發生。今天北海岸、基隆市地區、宜蘭縣地區、台北市山區、花蓮縣山區、台東縣山區及屏東縣山區有局部大雨或豪雨，大台北、桃園、高雄、屏東、花蓮、台東及澎湖地區有局部大雨發生的機率。
另外，今、明天高雄市、屏東縣、澎湖縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率，蘭嶼、綠島、基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、宜蘭縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。
延伸閱讀
基北北桃颱風假怎麼放？基隆議長喊話：該脫鉤就脫鉤
普發1萬11/12首批入帳了！ 起床查帳戶全民嗨翻
捷運工安意外！吊掛鐵管鬆脫「BMW大7被砸」 驚悚畫面全都錄
其他人也在看
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝EBC東森新聞 ・ 21 小時前
鳳凰颱風路徑南修！晚間襲高屏 9縣市恐停班停課
氣象署指出，鳳凰颱風今上午11時位於鵝鑾鼻西南方約350公里海面，正以每小時11至14公里速度，朝北北東轉東北方向前進。中心氣壓為975百帕，近中心最大風速為每秒30公尺，瞬間最大陣風達每秒38公尺。暴風圈範圍方面，七級風暴風半徑為220公里，十級風暴半徑為60公里。颱風暴風...CTWANT ・ 19 小時前
鳳凰來襲傍晚海警明日陸警 北北基桃準備放假？侯友宜：能早就盡量
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／綜合報導鳳凰颱風今明兩天北轉靠近台灣，預計週三起將在南部登陸。中央氣象署將於今（10）日傍晚5時30分發布海上颱風警報，明日上班...FTNN新聞網 ・ 1 天前
【觀傳媒持續更新】鳳凰轉輕颱路徑曝光 12日全台停班停課一覽
（觀傳媒）【編輯中心/綜合報導】鳳凰颱風逼近台灣，中央氣象署已於今（11）日清晨發布陸上颱風警報。根據最新觀測 […]觀傳媒 ・ 12 小時前
鳳凰颱風強度減弱！登陸位置又變了 估週二發陸警「半個台灣紫爆」
今年第26號颱風鳳凰，目前強度為中度颱風，氣象署持續發布海上颱風警報，提醒台灣海峽北部、台灣海峽南部、巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。另也針對宜蘭縣發布降雨警戒。至於何時發布陸警，氣象署表示，預估將在明（11）日上午發布陸上颱風警戒。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
高雄明天停班停課機率？陳其邁這時間做判斷
[NOWnews今日新聞]颱風鳳凰襲來，高雄市長陳其邁今（11）日表示，根據預報，預估平均風大概是4到5級，最強的陣風大概6到7級左右。至於明天停班課的機率高不高？陳表示，「這個下午的會議，我們再來做...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前
新北「明風雨達高峰」！侯友宜：將與北基桃會商停班停課事宜
（記者張芸瑄／綜合報導）颱風「鳳凰」逐漸靠近台灣，新北市政府今（10日）表示，依中央氣象署最新預報，新北市預計 […]引新聞 ・ 1 天前
鳳凰「結構修復ing」！24小時內恐「二度增強」
生活中心／于士宸報導中度颱風「鳳凰」11日8時中心位置在北緯19.6度，東經118.4度，即鵝鑾鼻西南方約360公里處，以每小時12公里速度，向北北東轉東北進行，中央氣象署昨日17時30分發布海上颱風警報，今上午8時30分發布陸上颱風警報。對此，氣象粉專《氣象報馬仔》指出，鳳凰颱風的結構正在進行短暫重整，深對流雲團再度於環流中心附近爆發，眼牆結構逐步修復，未來24小時將是鳳凰最後增強機會，不排除有「二度增強」機率。民視 ・ 18 小時前
新北明達停班課標準 風雨最劇烈！侯友宜回應了
鳳凰颱風今（10）日起與東北季風產生共伴效應影響台灣，新北市長侯友宜指出，預計明天白天會風大雨大，提醒民眾提高警覺，希望民眾提高警覺，市府會隨著颱風相關資訊，在會議結束後再度召開整備會議與北基桃討論，確認明天是否上班上課。新北市消防局指出，預估明日風雨達到停班課標準。中時新聞網 ・ 1 天前
有颱風假？最新風雨預測出爐 12縣市達停班課標準
從中央氣象署最新風雨預報，明日雨量預測達停班課標準地區，包括台北市山區、新北市山區、桃園市山區、宜蘭縣、花蓮縣和台東縣山區。至於從最新風雨預報中，明日風力預測達停班課標準地區，包括桃園市濱海鄉鎮、苗栗縣濱海鄉鎮、台中市濱海鄉鎮、彰化縣濱海鄉鎮、連江縣、金...CTWANT ・ 1 天前
鳳凰11月強勢直撲！全台「風雨時程表」出爐 粉專：沒有地方能倖免
鳳凰颱風來勢洶洶，不僅可能成為罕見的11月登陸颱以外，更讓中南部地區今年第二度直面颱風威脅。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，由於加上東北季風的共伴影響，這次全台幾乎無處能倖免，差別只在各地風雨的時間落差。中天新聞網 ・ 1 天前
鳳凰轉輕颱「最新雷達回波曝」鄭明典見1狀喊好現象
颱風鳳凰轉成輕颱，11日8時的中心位置在北緯19.6度，東經118.4度，在鵝鑾鼻的西南方約360公里之處，以每小時12公里速度，向北北東轉東北進行。氣象局長鄭明典今（11）日一早也在臉書上發布最新雷達回波圖，指出台灣東部海面持續有強回波發展，多數從海面通過，他表示這是好現象。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰颱風登陸範圍限縮了！週三穿越中央山脈 這天出海
鳳凰颱風登陸範圍限縮了！週三穿越中央山脈 這天出海EBC東森新聞 ・ 1 天前
「怎會有破口」泥流襲萬榮鄉 居民憤怒
馬太鞍溪堰塞湖再度溢流，泥流沖入萬榮鄉，居民倉皇撤離！警方在災情危急時刻，緊急透過廣播呼籲居民「趕快疏散」，並冒雨搬移水泥護欄確保撤離路線暢通。水利署坦承疏忽，未及時掌握水量變化，導致破口距離部落極近，成為最大進水點，居民質疑為何沒有做好防護措施。水利署已加派怪手搶修，但居民恐怕無法很快返家。這次災情再度重創花蓮，令人不勝唏噓！TVBS新聞網 ・ 13 小時前
鳳凰颱風逼近明放假？ 蔣萬安密切掌握動態「這樣說」
CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導 中度颱風鳳凰以每小時14公里速度，向西北轉北北西進行。近颱風中心最大風速每秒40公尺，瞬間最大陣風每秒50公尺，中央氣象署最快會在今（10）日起陸續發布海上陸上颱風警報。對於明日是否有機會放颱風假，台北市長蔣萬安今日上午受訪表示，市府一定會密切掌握颱風動態，評估對台北可能造成的風勢、雨勢衝擊。 據指出，颱風侵襲台北機...匯流新聞網 ・ 1 天前
降雨已破500毫米！鳳凰直擊西南部 氣象署：風雨恐「既大且久」
即時中心／魏熙芸、林耿郁報導中度颱風海鷗11日8時中心位置在北緯19.6度，東經118.4度，即鵝鑾鼻西南方約360公里處，以每小時12公里速度，向北北東轉東北進行。氣象署警告，接下來各地可能會出現多達4百毫米的驚人雨勢，請大家遠離山海，以策安全！針對鳳凰颱風持續接近，氣象署上午8點40分再度召開記者會，表示今、明（11、12）兩天台灣附近沿海容易有4米巨浪，西南沿海、東南部、恆春半島附近，後續可能也有5-6米巨浪。今天共伴效應降雨最明顯，北部、東半部雨勢可能來到豪雨，東半部山區更恐有大豪雨等級降雨。未來颱風會以偏北、北北東方向移動，今天晚間鳳凰就會到西南近海、明天晚間最接近本島。目前暴風圈即將進入台灣近海海域，目前預估會以輕度颱風侵襲我們。雖然七級暴風半徑有所縮減，但範圍仍有220公里，因此近海、陸地的威脅仍不可忽視 。目前海上警戒區域，包括台灣海峽、東南部海域、巴士海峽、東沙島海面，都是海上警戒範圍；提醒船隻嚴加戒備。陸上警戒區域，新增台南、台東，接下來嘉義也可能進入警戒區域。颱風北上後，明天會往東北方向移動，接近西南陸地。預計在明天下午到傍晚之間，可能登陸南部陸地，隨後往東北方向移動；受地形破壞，強度將快速減弱，往東北出海過程中，就會減弱為熱帶性低氣壓，甚至進一步降級為溫帶氣旋。降級時間點大約落在明天傍晚到周四清晨之間。颱風逐漸北上過程中，受東北季風、颱風外圍環流的共伴效應影響，風雨在部分地區相當明顯。中南部降雨今天雖不顯著，但接下來風雨會短暫增強。 至於中心登陸地點，包括中南部、西部、恆春半島都有可能。後續路徑、強度都須密切注意。今日受明顯偏東北風影響，沿海空曠地區、西半部到基隆北海岸，都有明顯強風。台南以北、基隆北海岸，中部以北內陸地區、恆春半島，都有較強陣風，沿海空曠地區、澎湖、金門、馬祖都可能出現十級強風。降雨方面，東半部已有一波波外圍雲系抵達，並與東北風共伴效應。今天大台北、東半部、恆春半島降雨都相當明顯。後續東半部山區，預估整體雨勢將「既大且久」。截止今天早上8點，宜蘭已經有超過500毫米累積雨量。新北、花蓮、台北、屏東也累積雨量超過2百毫米雨量。從今天零時起，宜蘭平地有超過200毫米以上降雨，新北的北海岸、東北角地區，有接近80毫米雨量；花東、屏東也有100毫米上下雨勢。未來降雨預測，今天白天到晚間，以迎風面降雨為主。基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島地雨勢明顯；到了明天外圍環流、颱風本身逐漸影響中南部時，北海岸、東半部雨勢會略減緩，中南部則有一波短暫強降雨。明晚以後颱風減弱遠離，中南部、花東降雨趨緩。但北部受風向影響，苗栗以北、基隆北海岸，以及各地山區會再次發生強降雨。雨量預測，未來24小時，從今早8點到明早8點。大台北、東半部、屏東山區有局部豪雨，東部山區會有大豪雨。宜蘭、花蓮山區可能會有250至400毫米雨量；中部山區有大雨。海面風浪，各海域都有3至5米浪高與長浪；東沙島更已出現6.9米「巨浪狂滔」。接下來西南海域、東南部、恆春半島與澎湖，都有5至6米浪高。氣象署總結，今天北部、東半部因共伴效應降雨顯著。各沿海風力偏強、宜花東山區降雨連續，有豪雨等級以上的長時間降雨。明天颱風接近，西南沿海受環流影響，可能會帶來較大風雨 ；山區連續降雨、海邊風浪強勁，非必要勿前往山海活動以策安全；也請大家留意最新預報資訊 。原文出處：快新聞／降雨已破500毫米！鳳凰直擊西南部 氣象署：風雨恐「既大且久」 更多民視新聞報導步步進逼！鳳凰持續撲向台灣 氣象署0840最新說明白浪滔滔我不怕？鳳凰來襲「台南1漁船執意出海」 海巡署開單告發鳳凰掃蕩呂宋島！菲律賓4人罹難 專家：未來颱風恐更健壯民視影音 ・ 1 天前
新／鳳凰颱風逼近！6縣市豪、大雨特報 大雷雨開轟1地區1小時
颱風外圍環流及東北季風影響，中央氣象署今（10）日下午2時05分，針對6縣市發布豪、大雨特報，宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、新北（汐止區）、宜蘭、花蓮地區、大台北山區及蘭嶼、綠島有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，山區請慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
警報升級！鳳凰颱風陸警範圍擴大「４縣市」 北北基宜嚴防超大豪雨
中央氣象署於今（11）日深夜召開記者會，說明輕度颱風「鳳凰」的最新動態。受颱風持續接近及其外圍環流與東北季風的「共伴效應」影響，氣象署擴大了陸上警戒範圍，同時提醒北台灣及東半部地區嚴防致災性降雨。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
全台有感！鳳凰颱風午後「雨勢再升級」 風雨最猛時段曝
鳳凰颱風逐步逼近台灣，中央氣象署預估最快今（10）下午發布海上颱風警報。氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，這次的颱風全台都會明顯有感，周一午後至周二整天「北台灣降雨最劇烈」，兩日累積雨量恐飆破500毫米。中天新聞網 ・ 1 天前
鳳凰最新路徑曝！大迴轉將撲台 日氣象廳：這時從台灣西部登陸
鳳凰颱風今（10）日8時的中心位置在北緯17.0度，東經119.2度，以每小時15公里速度，向西北進行。而日本氣象廳今早也發出最新預報，鳳凰颱風正於南海海域持續增強，預計12日將發展為「非常強烈」颱風，最大瞬間風速可達每秒60公尺，相當於時速超過200公里，預測路徑圖顯示，鳳凰將在12日至13日之間，從台灣西部登陸，並於13日上午從台灣東北部出海。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前