鳳凰恐全台有感 大台北、宜花防豪雨 最快今發警報

颱風鳳凰外圍環流與東北季風今明（10、11日）影響，北部、東北部地區慎防大雨。（示意圖／記者劉宗龍攝）

中度颱風鳳凰進逼，今天（10日）受其外圍環流、東北季風影響，越晚風雨越大，今明兩天迎風面的北部、東北部地區降雨集中且持續；氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，鳳凰預計將於周三（12日）晚間登陸，周四（13日）白天出海，這次的影響全台都有感，就算是沒有雨勢的地方，也很容易出現9級的強陣風，提醒全台民眾注意。

中央氣象署最新資訊顯示，鳳凰颱風今天凌晨2時已通過菲律賓呂宋島，持續朝西北西轉北往台灣海峽前進，並會再轉東北方通過台灣，所幸北上過程環境條件不利發展，強度將持續減弱，將持續觀察其未來路徑、影響範圍及風雨強度。

氣象專家林得恩表示，今天基隆北海岸、大台北地區、東半部地區及恆春半島等迎風面降雨機率高，且雨勢、風力、海浪等越晚越明顯，尤其大台北、宜花地區雨勢集中且持續，需提防豪雨等級以上的降雨。

「觀氣象看天氣」也指出，今天下半天預計將針對鳳凰颱風發布海警、周二（11日）就會發布陸警，周三（12日）晚間鳳凰將以輕颱之姿從嘉南交界登陸，周四（13日）白天穿過台灣。

觀氣象看天氣特別提醒，鳳凰颱風的影響全台都會明顯有感，就算是降雨不顯著的地方，也很容易出現7至9級強陣風，提醒全台民眾都要做好防颱準備。

