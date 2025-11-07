鳳凰恐升中颱！下週起「降溫有雨」 鄭明典：強度受冷高壓主導
【緯來新聞網】今年第26號颱風鳳凰有望從輕颱升為中颱，中央氣象署預估下週一起對台灣產生影響。中央氣象局前局長鄭明典指出，鳳凰颱風的行進路徑將受到冷高壓的明顯干擾。他援引氣象學者王時鼎的統計分析說明，當颱風遭遇冷高壓時，不僅可能觸發共伴現象，颱風的移動方向與強弱也會發生變化。
鳳凰颱風路徑。（圖／氣象署提供）
鄭明典解釋，若冷高壓勢力增強，代表西風帶位置偏向南方，此時新生成的颱風往往出現在北緯20度以南區域。一旦颱風靠近台灣時碰上南下或東移的冷高壓，若為強烈颱風又遭遇強冷高壓，例如寒潮發展期間，颱風可能被擋住後快速減弱甚至消散。
鄭明典分析冷高壓對颱風影響。（圖／翻攝自鄭明典FB）
至於較弱的熱帶風暴或低氣壓，受到乾冷空氣入侵後，常會削弱結構，並導致其偏向西南或西南西方向移動。另外，如果颱風本身強度高，而冷高壓移動速度較慢或逐漸進入海面，風暴可能受高層氣流導引而大幅轉向東北，並在此過程中逐步轉型為溫帶系統。這與目前鳳凰的態勢相符。
根據「台灣颱風論壇｜天氣特急」氣象平台分析，鳳凰颱風有機會在接下來幾天達到強颱等級。綜合氣象模型預測，鳳凰將在12日（下週三）至13日（下週四）穿越台灣上空，提醒民眾提前做好防颱措施。
