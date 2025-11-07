鳳凰恐升強颱！最快週三、四直撲台灣 專家示警「北轉關鍵」

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

中度颱風「鳳凰」正逐步接近台灣。根據《台灣颱風論壇｜天氣特急》粉專最新預估，鳳凰颱風持續增強中，不排除將升為強颱等級。其路徑預測顯示，颱風在通過南海後可能北轉朝台灣靠近，整體走勢變化不大，預計下週三、四將通過台灣上空，屆時影響最劇。

《台灣颱風論壇｜天氣特急》昨（6）日分享一張最新颱風路徑圖，整合歐洲模式（EC）與 Google AI 模式（GenCast、FNV3）預測結果，顯示鳳凰颱風北轉後逐漸逼近台灣的趨勢高度一致。

目前最大的變數在於「北轉時間與位置」，將決定颱風是沿著台灣西岸還是東岸北上，北轉後的行進路線，變化關鍵仍取決於副熱帶高壓勢力及轉向時間。另一項一致的預測則顯示，當鳳凰颱風進入台灣西南方海域時，仍將維持中度颱風等級，強度不可小覷。

不論最終路徑如何，《台灣颱風論壇｜天氣特急》提醒，鳳凰颱風靠近時仍具相當強度，沿海與山區民眾應提前做好防颱準備。

