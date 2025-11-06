鳳凰恐增強為「超級颱風」！最新預測路徑曝 這天鬼轉逼近南台灣

生活中心／朱祖儀報導

鳳凰颱風在今（6）日凌晨2時生成，8時中心位置在北緯9.9度，東經140.8度，持續朝著西北方前進。日本氣象廳預估，鳳凰颱風將在移動過程中持續增強，在11日至12日最接近台灣。菲律賓氣象局則預估，鳳凰颱風在8日可能就會增強為「超級颱風」。

綜合外媒報導，菲律賓氣象局預測，鳳凰颱風可能在8日增強為超級颱風（super typhoon），且有機會在10日在呂宋島北部或中部登陸。日本氣象廳則估計，鳳凰颱風在9日接近菲律賓時將增至最強，中心氣壓935百帕，近中心最大風速每秒45公尺、最大瞬間風速每秒65公尺，強度達到日本定義的「強颱」（非常に強い台風）。

日本氣象廳指出，鳳凰颱風10日登陸呂宋島之後，強度應該會稍微減弱，並在11日早上移動至南海，接著南台灣部分地區將進入紅色暴風警戒範圍，颱風接近台灣之後，預計將持續朝北移動逼近日本，但後續路徑變化仍大，須持續注意最新資訊。

日本氣象廳曝鳳凰颱風預測路徑圖。（圖／氣象廳）

中央氣象署預報員朱美霖則說，鳳凰颱風在10日通過呂宋島北部陸地機率高，11日晚間則逐漸北轉，預計11日至12日最接近台灣，屆時颱風將逐漸通過台灣南部至東部一帶，北部及東半部降雨變得明顯且持續，有機會出現局部大雨或豪雨。但目前尚不確定北轉角度，加上颱風北上後環境不利於發展，因此強度可能會減弱，後續氣象署將持續監測。

