鳳凰恐成穿心颱 最快週一發海警.西半部登陸
生活中心／孟嘉美、郭南宏 台北報導
中颱鳳凰還在持續成長，可能以強颱之姿，登陸菲律賓，之後北轉，預計在週三深夜到周四清晨，有機會從台灣西半部登陸，成為穿心颱。週一颱風外圍環流就會直接影響迎風面，北海岸、東部地區，再加上東北季風南下，形成共伴，宜花東將會下到發紫發白。
出動大吊車，把漁船、遊艇通通吊起來。先前才被東北季風重創的，基隆碧砂漁港，備戰鳳凰颱風，不敢大意。船隻綁碼頭，還不夠，通通上岸，才能保平安。畢竟鳳凰，高機率，會是穿心颱。而且又有東北季風，來助陣！
基隆碧砂漁港，備戰鳳凰颱風，不敢大意（圖／民視新聞）
中央氣象署預報員張竣堯：「通過呂宋島進入到南海，到南海之後呢將會北上北轉，接近臺灣的過程，那週一週二將會是受到，颱風外圍環流的影響，到週三的前後，包含週四，將會是最接近臺灣的時候。」
中颱鳳凰最新位置，距離鵝鑾鼻東南方1420公里。七級暴風半徑來到250公里，強大外圍環流，加上周日下午開始增強的東北季風，周一共伴效應，以中央山脈為界，大半台灣下到發紫發白。北部、東半部，局部大雨、豪雨，山區有機會達大豪雨等級以上。颱風預計在週三晚間到周四清晨，從西部登陸。颱風本身結構為全台帶來，風雨浪，不容小覷。
以中央山脈為界，大半台灣下到發紫發白（圖／民視新聞）
中央氣象署預報員張竣堯：「中南部地區的降雨強度，就會視當時候颱風的一個強度而定，因此如果北轉的一個趨勢上，它強度沒有太明顯的減弱，也不排除要留意這樣子的雨勢，可能中南部也會比較大一點，預計在週一的白天，將會發布海上颱風警報，隨後在週二發布陸上颱風警報。」
鳳凰幾乎可以說是確定登陸，但會從哪進來，氣象署說整個西半部地區，從雲嘉南到桃竹苗，都有機會，只能祈禱，颱風上來的過程中，處在不利環境，強度能夠再減弱，路徑可以再偏西，降低對台灣的衝擊。
原文出處：秋颱鳳凰不排除「這裡」登陸 週日晚起北海岸、東部有雨
