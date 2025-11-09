鳳凰恐成「西北太平洋風王」！巔峰強度超越樺加沙 日本預測路徑曝光

鳳凰巔峰強度可能超越樺加沙，成為今年西北太平洋風王。資料照，黃怡菁攝



中颱「鳳凰」持續接近台灣，日本氣象廳估計將於13日上午抵達台灣海峽附近，中國天氣網則指出，鳳凰最強風力可能達到每秒65公尺的程度，恐將超越先前的颱風「樺加沙」，成為今年西北太平洋的「風王」。

中央氣象署指出，鳳凰今日（11/9）凌晨2時中心位置位於北緯13.8度，東經126.4度，菲律賓東方海面上，以每小時27公里速度，向西北西進行；日本氣象廳資料則顯示，截至日本時間今日上午6時，鳳凰已增強為強烈颱風，中心位於北緯13.9度、東經125.6度，以每小時35公里的速度向西北西前進。

日本氣象廳估計，鳳凰將於13日前後進入台灣海峽，並朝台灣方向移動，不過北上過程中強度將逐漸減弱，估計13日凌晨3時前將減弱為輕颱，不過仍可能繼續發生大雨、強風、巨浪等現象，呼籲民眾警戒，並隨時關注最新資訊。

日本氣象廳預測路徑也出爐。翻攝自日本氣象廳

中國天氣網則表示，鳳凰巔峰強度可能超越樺加沙颱風，後者巔峰強度達62公尺/秒（17級以上），估計鳳凰強度上限可達65公尺/秒，有機會成為今年西北太平洋的風王。

