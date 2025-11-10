鳳凰恐成58年來首個11月登台！半個台灣發紫 海警發布時間曝

鳳凰颱風今日上午8時的中心位置位於北緯17.0度、東經119.2度，以每小時15公里的速度向西北方向移動。（圖／翻攝自中央氣象署官網）





根據中央氣象署最新資料，鳳凰颱風今日凌晨2時的中心位置位於北緯16.7度、東經120.2度，以每小時19公里的速度向西北西進行。氣象專家林得恩提醒，基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島的降雨機率將明顯升高，且雨勢愈晚愈大。另外，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，海警預計將在今日下午至晚間之間發布。

林得恩於臉書粉專「林老師氣象站」發文表示，今日天氣受東北季風及鳳凰颱風外圍環流水氣影響，迎風面的基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島降雨機率明顯升高，且雨勢愈晚愈大，目前預估降雨強度約落在大雨至豪雨等級之間，其中大台北及宜花地區的降雨最為集中、持續且顯著，局部地區甚至可能出現豪雨以上等級的強降雨。

對此，黃恩鴻指出，鳳凰颱風的海警預計將於今日下午至晚間之間發布。至於登陸位置，目前中南部地區皆有機會。不過，他也表示，受到大環境條件不利影響，鳳凰在接近台灣過程中可能逐漸減弱，若減弱速度加快，路徑仍有往北偏移的可能。

根據中央氣象署資料統計，歷年11月曾發布颱風警報的共有19個，其中唯一登陸台灣的為1967年的「吉達」颱風。因此，若此次鳳凰登陸台灣，將成為58年來首個在11月登陸的颱風，影響恐不容小覷。

中央氣象署提醒，今日基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部大雨發生的機率，須留意瞬間強降雨，山區民眾應慎防坍方及落石。另外，今晨至明（11）日晚間，苗栗、台中、彰化、屏東、澎湖及連江等地區可能出現平均風9級以上或陣風達11級以上的強風（橙色燈號）；而基隆、台北、新北、桃園、新竹、雲林、嘉義、台南、高雄、宜蘭、花蓮、台東（含蘭嶼、綠島）及金門等地的部分區域，也有機會出現平均風6級以上或陣風8級以上（黃色燈號）。

各縣市降雨機率。（圖／翻攝自中央氣象署官網）

