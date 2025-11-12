鳳凰恐撐不到出海！今晚登陸恆春半島後「減弱為熱帶低壓」

記者蔣季容／台北報導

鳳凰颱風陸警範圍縮小為8縣市。（圖／氣象署）

鳳凰颱風暴風圈今（12）日清晨已進入台灣南部陸地，中央氣象署上午8時30分更新陸警範圍，縮小為8縣市，雲林及澎湖已不在警戒範圍內。氣象署提醒，鳳凰颱風今晚登陸恆春半島後，在移動過程中可能就會減弱為熱帶性低氣壓。

氣象署指出，颱風12日8時的中心位置在北緯 21.5 度，東經 119.4 度，即在鵝鑾鼻的西南西方約 160 公里之處，以每小時16轉32公里速度，向東北東轉東北進行，中心氣壓995百帕，近中心最大風速每秒 20 公尺，瞬間最大陣風每秒 28 公尺，七級風平均暴風半徑150公里。

根據最新資料顯示，颱風過去3小時強度稍減弱且暴風圈亦縮小，中心目前在鵝鑾鼻西南西方海面，向東北東轉東北移動，其暴風圈已進入台灣南部陸地，對嘉義、台南、高雄、屏東、南投、花蓮、台東及恆春半島構成威脅，預計此颱風強度仍有持續減弱且暴風圈亦有縮小的趨勢。

陸上警戒：嘉義、台南、高雄、屏東、南投、花蓮、台東及恆春半島應嚴加戒備。

海上警戒：台灣海峽、台灣東北部海面、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

氣象署預報員朱美霖表示，鳳凰台灣預估今晚登陸恆春半島南段，不排除在登陸至出海這段時間，提早減弱為熱帶性低氣壓。過去一天受到東北季風及颱風外圍環流共伴效應影響，大台北、東半部有明顯雨勢，宜蘭縣累積雨量達805毫米、新北市554毫米，台東縣也有238毫米。

朱美霖提醒，今天花東仍是降雨熱區，北宜則是間歇降雨，中南部及澎湖雨勢稍微增多。今晚東半部轉為偏南風，花東雨勢略減，不過北部及東北部又逐漸增多，中南部則要視颱風移動情況而定。到了週四轉為東北風，受到東北季風影響，北部又開始持續降雨，各地轉為多雲到晴的天氣。

風力方面，今日沿海留意9至11級強陣風，週四再度轉為東北風，沿海風力偏強，尤其台中沿海陣風可能高達11級左右，民眾要特別留意。

氣象署提醒，颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，宜蘭縣及北海岸已有超大豪雨發生，今日北海岸、基隆市地區、宜蘭縣地區、台北市山區、花蓮縣山區、台東縣山區及屏東縣山區有局部大雨或豪雨，大台北、桃園、高雄、屏東、花蓮、台東及澎湖地區有局部大雨發生的機率，山區請嚴防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防積淹水。

