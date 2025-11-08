鳳凰恐撲台「颱風假」有望？全台「暴風圈侵襲機率」曝

生活中心／李明融報導

儘管已經進入到秋冬季節，但依舊有颱風生成，中颱鳳凰目前正朝菲律賓本島前進，未來有相當大的機會北轉朝台灣本島襲來，甚至在東北季風影響下出現共伴效應，對此，中央氣象署最新預測指出鳳凰颱風即將成為強烈颱風，未來120小時內的暴風侵襲機率，澎湖縣68%最高，其次為台南市62%、金門縣61%，總共有14縣市破5成。

鳳凰鬼轉撲台⋯「颱風假」更近了？ 14縣市「暴風圈侵襲機率」破5成

氣象署指出，鳳凰颱風進一步增強，目前已達中度颱風「中段班」等級。（圖／翻攝自氣象署）氣象署指出，鳳凰颱風進一步增強，目前已達中度颱風「中段班」等級，明天（9日）將增強為強颱，通過呂宋島後北轉接近台灣，下週一（10日）、下週二（11日）將受颱風外圍環流影響，加上東北季風共伴效應，這兩天雨勢最明顯，下週三（12日）是最接近時刻，週三晚間至週四清晨颱風中心有機會登陸台灣西半部，地點還有不確定性。氣象署預估週一上半天發布海上颱風警報，週二陸續發布陸上颱風警報。

下週二、三鳳凰颱風影響台灣最劇烈。（圖／翻攝自氣象署）

隨著颱風對台灣影響越來越大，民眾也關心是否有機會放颱風假，根據氣象署下午2時最新預測，未來120小時內的暴風侵襲機率，50%以上的縣市就有14地，最高為澎湖縣68%，其次是台南市62%、金門縣61%，高雄市、嘉義縣59%，彰化縣、雲林縣、嘉義市、屏東縣56%，南投縣、台中市55%，苗栗縣52%，新竹市51%，新竹縣、恆春半島50%。氣象署提醒，週一開始天氣明顯轉變，東北季風加上外圍環流影響，不排除有共伴效應，北部、東半部有局部大雨或豪雨，其他地區短暫陣雨。

