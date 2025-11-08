鳳凰恐撲台「颱風假」有望？全台「暴風圈侵襲機率」曝
生活中心／李明融報導
儘管已經進入到秋冬季節，但依舊有颱風生成，中颱鳳凰目前正朝菲律賓本島前進，未來有相當大的機會北轉朝台灣本島襲來，甚至在東北季風影響下出現共伴效應，對此，中央氣象署最新預測指出鳳凰颱風即將成為強烈颱風，未來120小時內的暴風侵襲機率，澎湖縣68%最高，其次為台南市62%、金門縣61%，總共有14縣市破5成。
氣象署指出，鳳凰颱風進一步增強，目前已達中度颱風「中段班」等級。（圖／翻攝自氣象署）氣象署指出，鳳凰颱風進一步增強，目前已達中度颱風「中段班」等級，明天（9日）將增強為強颱，通過呂宋島後北轉接近台灣，下週一（10日）、下週二（11日）將受颱風外圍環流影響，加上東北季風共伴效應，這兩天雨勢最明顯，下週三（12日）是最接近時刻，週三晚間至週四清晨颱風中心有機會登陸台灣西半部，地點還有不確定性。氣象署預估週一上半天發布海上颱風警報，週二陸續發布陸上颱風警報。
下週二、三鳳凰颱風影響台灣最劇烈。（圖／翻攝自氣象署）
隨著颱風對台灣影響越來越大，民眾也關心是否有機會放颱風假，根據氣象署下午2時最新預測，未來120小時內的暴風侵襲機率，50%以上的縣市就有14地，最高為澎湖縣68%，其次是台南市62%、金門縣61%，高雄市、嘉義縣59%，彰化縣、雲林縣、嘉義市、屏東縣56%，南投縣、台中市55%，苗栗縣52%，新竹市51%，新竹縣、恆春半島50%。氣象署提醒，週一開始天氣明顯轉變，東北季風加上外圍環流影響，不排除有共伴效應，北部、東半部有局部大雨或豪雨，其他地區短暫陣雨。
原文出處：鳳凰鬼轉撲台⋯「颱風假」更近了？ 14縣市「暴風圈侵襲機率」破5成
更多民視新聞報導
鳳凰颱風來勢洶洶！林保署示警：花蓮「恐有新堰塞湖」
非洲豬瘟全台戒備！台中「豬逛大街」飼主下場曝光
普發一萬11/5登記要留意！見這「4假網址」是詐騙
其他人也在看
鳳凰C轉北上撞進台灣？網憂「風雨搖滾區」見1圖急了
生活中心／李汶臻報導颱風「鳳凰」來勢洶洶，大多數氣象專家當前均預估，其通過菲律賓後，路徑可能會C轉北上，並步步逼近台灣。就有氣象粉專今（8日）稍早曬出1張圖，分析鳳凰的最新動態，預計鳳凰後續有機會挑戰成為強颱，最快下週「這兩天」會是北台灣風雨最大、最有感的時刻。此外，粉專也點出鳳凰後續有兩個變數較大；至於鳳凰是否有機會直接從西南部撞進台灣，粉專沒有明確分析，但網友們看完最新預測路徑後狂刷留言：「拜託不要！」、「看來還是躲不掉了」。民視 ・ 13 小時前
〈鳳凰〉恐撲台 台電台北市人力、機具全面戒備
【民眾新聞葉柏成新台北報導】颱風〈鳳凰〉持續增強，中央氣象局預計有機會北轉影響台灣，屆時北部、東部及南部將明顯 […]民眾日報 ・ 1 天前
鳳凰鬼轉！暴風圈恐侵襲台北 市府曝颱風假準則：依照動向調整
【緯來新聞網】中央氣象署說明，中颱鳳凰可能在接下來幾天急轉彎，朝台灣本島靠近。根據最新推估，台北市未緯來新聞網 ・ 5 小時前
立冬熱到像夏天！全台晴朗微熱 下週鳳凰颱風恐襲台恐掀暴風雨
今天（7日）迎來二十四節氣中的「立冬」，但天氣卻一點也不冷！中央氣象署指出，今、明兩天全台大多為晴到多雲的好天氣，白天高溫上看33度，宛如夏日重現。不過專家提醒，下週鳳凰颱風恐將接近台灣，可能帶來強風豪雨，需密切留意天氣變化。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
鳳凰颱風來勢洶洶下週停班停課？北市府回應了
生活中心／李明融報導今年颱風季似乎沒有因進入到秋冬季節而消逝，中颱鳳凰目前正朝菲律賓呂宋島前進，未來有相當大的機會北轉朝台灣本島襲來，甚至在東北季風影響下出現共伴效應，帶來雨勢。中央氣象署指出，根據最新預測鳳凰颱風即將成為強烈颱風，未來120小時內的暴風侵襲機率，澎湖縣68%最高，其次為台南市62%、金門縣61%，總共有14縣市破5成，是否有機會宣布放颱風假，台北市政府今天（8日）下午率先回應了。民視 ・ 7 小時前
鳳凰開眼了！颱風面積「好幾個台灣大」近台強度曝光
鳳凰開眼了！颱風面積「好幾個台灣大」近台強度曝光EBC東森新聞 ・ 9 小時前
鳳凰將成「攔腰斷頭颱」 氣象署最新預估路徑出爐 13日這縣市出海
中度颱風鳳凰持續以每小時29公里速度向西前進，預估在穿越菲律賓呂宋島後北轉撲向台灣，並從中部一帶登陸。中央氣象署稍早也釋出最新預估路徑，鳳凰將成為「攔腰斷頭颱」，中部登陸後，同一天晚上由宜蘭出海，對台灣威脅越來越大。中時新聞網 ・ 5 小時前
雨至少連下5天共伴 氣象署揭降雨時序圖
[Newtalk新聞] 隨著「鳳凰颱風」外圍環流，與未來一週受東北季風影響，中央氣象署指出，全台將出現多波降雨，尤其11月10日至11日雨勢明顯增強，11月12日至13日為主要降雨高峰，部分地區恐達豪雨等級，14日至15日仍受東北季風影響。氣象署提醒北部、東部及中南部山區提早防備。 氣象署說明，11月9日為降雨轉換前期，迎風面局部降雨但影響有限；11月10日至11日受東北季風及颱風外圍環流共同影響，北部、東半部及中南部山區雨勢漸強，需留意「防豪雨等級以上」的提示訊息。氣象署指出，11月12日至13日為本輪降雨高峰，受颱風及外圍環流配合東北季風影響，西半部亦有明顯降雨，並不排除「局部豪雨」發生。 氣象署表示，11月14日至15日降雨漸減弱，但東北季風仍影響北部及東部，短暫陣雨持續。至於金門、馬祖與澎湖，圖卡顯示11月9日至11日多為晴到多雲；11月12日至13日有雨；11月14日至15日天氣再轉為多雲有雨型態。 氣象署提醒，北台及東半部將連續受影響，若有山區活動、行車安排或農漁作業規劃，應及早因應；中南部平地雖非主要降雨區，但11月12日至13日仍可能出現不定時短暫雨，不排除局部地區有短新頭殼 ・ 11 小時前
鳳凰颱風逼台！最新暴風侵襲機率曝 2縣市飆7成
氣象署最新預測，輕度颱風鳳凰未來路徑直撲台灣而來，氣象粉專「台灣颱風論壇」示警，中南部很可能在下周二（11日）之前感受都還好，但下周三（12日）颱風核心靠近之後，風雨就會瞬間拉起來。據氣象署最新公布的颱風暴風侵襲機率顯示，台南市、澎湖縣都已達到70%，民眾盡早做好防颱準備。中時新聞網 ・ 1 天前
鳳凰颱風凌晨轉中颱！氣象署估下週一發海警、下週二陸警
鳳凰颱風在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，中央氣象署預測它將在下週一到下週三（10日到12日）影響台灣，並預計在下週一發布海上颱風警報、下週二發布陸上警報。今天凌晨2時，鳳凰颱風增強為中度颱風，中心氣壓970百帕，中心位置在北緯12.2度，東經134度，即在菲律賓馬尼拉東方1430公里之處，也就自由時報 ・ 21 小時前
強颱鳳凰來襲「最快週三晚間登陸」！下週恐豪雨發海陸警 西半部登陸機率升高
氣象署預報員張竣堯指出，鳳凰颱風目前為中度颱風，強度處於「中段班」等級，週六可能增強為強颱。最新觀測顯示，截至今日下午2點，颱風中心位於鵝鑾鼻東南方約1420公里海面上，正朝西北西方向前進，預計先登陸菲律賓呂宋島，隨後北轉進入南海接近台灣。張竣堯表示，鳳凰颱風...CTWANT ・ 7 小時前
鳳凰估今轉中颱 下周一變天 風雨最大時間曝
鳳凰颱風持續朝西北西方向移動，下周一（10日）將通過菲律賓呂宋島，後續北轉逼近台灣，氣象專家表示，鳳凰已來到輕颱上限，預估今天（7日）就會升級中颱，且還會持續增強；目前路徑變化不大，直接侵襲台灣的機率相當高，下周一起北部、東半部就會開始出現風雨，下周二至周四（11至13日）中南部地區也會受到影響。中時新聞網 ・ 1 天前
颱風鳳凰逼近 台電提前盤點整備機具、人力 (圖)
中央氣象署預估颱風鳳凰最快10日將發布海上警報。台電屏東區處已提前召開颱風前整備會議，盤點搶修人員與設備機具等。中央社 ・ 6 小時前
預計週二發布鳳凰颱風陸警 不排除週三晚間登陸台灣中部
中央氣象署表示，預計下週一、週二陸續發布鳳凰颱風的海上颱風警報與陸上颱風警報警，且若鳳凰颱風的移動方向與速度未出現明顯變化，不排除將於下週三晚間至週四清晨登陸台灣中部。公視新聞網 ・ 16 小時前
鳳凰颱風登陸點恐再往北！14縣市暴風圈侵襲率逾5成
中颱鳳凰持續增強中，未來路徑北轉恐會侵襲台灣。據氣象署最新公布的颱風暴風侵襲機率顯示，澎湖縣、金門縣、台南市都突破6成、另外有11縣市突破5成。且與稍早的颱風路徑潛勢預報相比，可能再往北一點，有機率在台中以北登陸。中時新聞網 ・ 11 小時前
鳳凰北上！不排除週三登陸台灣中部 14縣市「暴風侵襲率破5成」
鳳凰颱風來襲，氣象署表示預計下週一、週二陸續發布鳳凰颱風的海上颱風警報與陸上颱風警報，且若鳳凰颱風的移動方向與速度未出現明顯變化，不排除將於下週三晚間至週四清晨登陸台灣中部。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
鳳凰恐升強颱！最快週三、四直撲台灣 專家示警「北轉關鍵」
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導輕度颱風「鳳凰」正逐步接近台灣。根據《台灣颱風論壇｜天氣特急》粉專最新預估，鳳凰颱風持續增強中，不排除將升為強...FTNN新聞網 ・ 1 天前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 23 小時前
鳳凰不是鳥！此颱風3特點罕見 專家直呼：歷史分析太難
【陳靜文／綜合報導】鳳凰颱風來勢洶洶，預估將登陸台灣！氣象專家林得恩表示，「鳳凰」颱風，由香港命名，不是鳥，而是山；而此次的鳳凰颱風有3項特點實屬罕見，要從歷史颱風個案選取來做對應分析，真的是太難了！壹蘋新聞網 ・ 1 天前
恐成強颱！鳳凰持續朝西北移動 氣象署警告「這三天」影響最大
即時中心／謝宛錚、林耿郁報導鳳凰颱風持續朝西北方向移動，預估下周轉向台灣；氣象署稍早召開記者會，表示最快今天就會變成中度颱風、接近菲律賓時可能已經變成強烈颱風。不過後續路徑不確定性仍大，但下週一至周三（10至12日）可能出現強烈風雨，需特別提高警覺！民視 ・ 1 天前