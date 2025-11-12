鳳凰恐有「2次共伴效應」？林嘉愷點「3地區」防雨彈

生活中心／于士宸報導

輕度颱風「鳳凰」今日（12）8時中心位置在北緯21.5度，東經119.4度，即鵝鑾鼻西南西方約160公里處，以每小時16轉32公里速度，向東北東轉東北進行。中央氣象署表示，昨（11）晚到今日，鳳凰颱風強度稍減弱、暴風半徑略縮小，約剩下180公里左右，且結構逐漸轉差、高低層出現分離，但今天颱風會逐漸朝西南海域接近，目前已對近海帶來風浪威脅。對此，民視氣象主播林嘉愷示警，明日（13）颱風在東部外海，雖然會減為熱低壓，但會有二次較弱的共伴效應，特別點名「3地區」恐會出現較大雨勢。

林嘉愷示警，明日颱風在東部外海，雖然會減為熱低壓但有二次較弱的共伴效應，大台北山區、北海岸、宜蘭恐會有較大雨勢。（圖／翻攝自臉書粉專《阿愷報氣象》）





林嘉愷今日透過臉書粉專《阿愷報氣象》發文，指出輕颱鳳凰持續接近屏東，但強度持續減弱，今日入夜屏東登陸前後可能減為熱低壓，颱風外圍環流及東北季風的共伴也減弱，東半部地區降雨也明顯減緩，但仍有局部大雨；至於南部地區風雨雖然會增強，但不會太大，中南部沿海及台東沿海有十級以上的強陣風，都會區風小一些。





今日至明日雨區預測圖。（圖／翻攝自臉書粉專《阿愷報氣象》）





明日至週五雨區預測圖。（圖／翻攝自臉書粉專《阿愷報氣象》）





另外，未來天氣部分，林嘉愷表示明日颱風在東部外海，雖減為熱低壓，但有二次較弱的共伴效應，大台北山區、北海岸、宜蘭恐會有較大雨勢。而到了週六（15）、週日（16）東北季風將減弱，氣溫有回暖上升趨勢；下週一（17）、週二（18）東北季風則會增強，再轉涼，提醒民眾天氣變化大，需多加注意。

原文出處：鳳凰颱風恐有「2次共伴效應」？林嘉愷點名「3地區雨彈狂轟」這時間將轉涼

