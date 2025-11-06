鳳凰恐登陸台灣！專家驚：又強又大的怪物 影響時間曝

鳳凰颱風預估路線。（圖／氣象署）





今年第26號颱風「鳳凰」今（6日）凌晨2時生成，專家分析各國模式，認為鳳凰颱風可達到中颱上限或強颱等級，鳳凰的預估路線也出爐，有機率直接登陸台灣，若是被颱風掃到，一定相當慘烈。

氣象專家林得恩在粉專「林老師氣象站」中，將鳳凰颱風稱為「又強、又大的怪物」。根據美國聯合颱風警報中心（JTWC）預估，鳳凰颱風在巔峰期平均風速可達110節、陣風135節，已逼近強烈颱風強度，7級風暴圈半徑約280海浬；日本氣象廳（JMA）也預判其強度將落在中度颱風上限。

此外，根據中央氣象署清晨2時資料顯示，鳳凰近中心最大風速每秒48公尺、瞬間最大陣風每秒58公尺，同樣落在中度颱風上緣，且7級風暴圈半徑達300海浬。林得恩形容，若台灣被「掃過」，強風豪雨恐將造成嚴重破壞。

林得恩指出，目前各國數值模式逐漸收斂，研判颱風中心將先通過菲律賓北部陸地後開始北轉，之後沿台灣海峽北上，路徑可能「非常接近台灣本島」，甚至不排除直接登陸。初步預估影響時間落在11月10日至13日之間。

《EBC東森新聞》氣象主播王淑麗表示，目前預估鳳凰接近菲律賓呂宋島之前，就會增強為中度颱風，並在下週二抵達台灣南部近海。週二抵達台灣南部近海。王淑麗提醒，目前各國模式雖模擬出3條可能路徑，但3條路徑差異甚大，須待下週二才能較確定鳳凰的路徑。

王淑麗指出，鳳凰可能在接近台灣過程中不斷減弱，最終變為輕颱甚至熱帶低壓。但如果鳳凰在這期間滯留時間較久，可能往西或提早往東行進，還無法完全排除可能登陸台灣。強調，目前颱風不確定性仍非常大，還要密切觀察。

