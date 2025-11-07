假周杰倫買到黃牛票！被騙1.7萬 急報警無奈：別信陌生人

【緯來新聞網】一位在中國河北經營雞蛋灌餅攤位的小販，因長相與台灣歌手周杰倫神似而走紅，被網友戲稱為「粥餅倫」。近日，他因透過非官方管道購買演唱會門票而遭遇詐騙，損失4000元人民幣，約合新台幣1.7萬元，他公開此事並向警方報案，盼能提醒其他粉絲提高警覺，避免受騙。

粥餅倫被騙買周杰倫演唱會門票。（圖／翻攝微博、我在娛樂提供）

粥餅倫在網路上發布影片透露，他原本想參加9月19日在濟南舉辦的周杰倫演唱會，但由於門票難以搶購，便聽信一名自稱也是粉絲的陌生人表示能協助購買內場票，每張票價2000元人民幣。他毫無防備地轉帳支付兩張票款，還交出個人資料，希望順利入場。



到了演出當天，他始終沒有收到票，對方以各種理由拖延交票時間，甚至提議改看其他場次。最終，這名所謂的粉絲不但未退款，也消失無蹤。對此，粥餅倫感嘆道：「沒辦法，真的被騙了，只能報警處理。」他也無奈表示，這筆錢要靠賣很多張餅才能賺回來，呼籲大眾不要相信陌生人或來路不明的票源，否則可能步上他的後塵。



事件曝光後，引起網友熱烈討論。有留言認為他的遭遇令人哭笑不得，也有人批評他倚賴周杰倫熱度太深，甚至質疑為何不從官方購票管道入手。

