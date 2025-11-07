鳳凰恐變強颱！不排除發布海陸警報 中南部、花東下周慎防風雨

【緯來新聞網】颱風「鳳凰」逐步接近台灣，中央氣象署表示，該熱帶氣旋最快可能於今（7日）午後增強為中度颱風，並在接下來的週末進一步成為強烈颱風，11日至13日預期將是對台灣影響最大的時段。

鳳凰恐變強颱。（圖／氣象署提供）

根據氣象署監測，「鳳凰」目前中心氣壓為975百帕，上午8時位於鵝鑾鼻東南東方約2,190公里的海域，持續以每小時約25至31公里的速度向西前進。氣象署預報員曾昭誠指出，該風暴目前位於菲律賓東側海面，預估午後將達中颱標準，並可能在週末增強至強颱。



氣象單位研判，「鳳凰」可能在11日進入南海後朝北偏移，但路徑走向仍有不確定性。各國模式對其轉向角度存在差異，因此尚未能確認是否直接登陸台灣，或轉向台灣海峽甚至更西側移動。根據目前評估，海上警報可能於10日發布，陸上警報則預計在11日出現。



受到颱風影響，北部、東部地區、恆春半島及南部山區從11日起可能出現明顯降雨。氣象署進一步警告，中南部與花東地區在12日至13日可能會遭遇豪雨。民眾應提早進行防颱措施，海上作業及戶外活動需提高警覺。

