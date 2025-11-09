鳳凰恐變強颱！大甩尾登陸台灣 估發海陸警報「預測路徑一次看」

最新衛星雲圖，鳳凰颱風可能增強為強烈颱風。圖／中央氣象署

氣象專家吳聖宇表示，鳳凰颱風今天（11月9日）白天強度將達到巔峰，有機會成為強烈颱風。氣象專家林得恩則說，鳳凰颱風通過菲律賓之後，如果行進方向及速度不改變的話，預估明天下午會發布海上颱風警報，後天（11月11日）發布陸上颱風警報。各國預測其路徑大致相同，將會「大甩尾」北上從台灣西南部登陸。

吳聖宇在臉書粉絲頁「天氣職人-吳聖宇」發文表示，預報的趨勢一直沒有明顯變化，不過還是有些微調，主要是進入南海後繞出去的距離稍微變遠了一點，因此鳳凰颱風中心以及本體環流，經過台灣上空的時間比先前預估的要來得晚，週四（11月13日）仍在過境台灣，遠離台灣的時間也因此要延後到週四晚上。

至於颱風登陸點的位置仍是目前最大的不確定性，中部以南的任一個點都有機會，在哪邊登陸，如何通過台灣上空會關係到週三、週四這2天各地的風雨變化情況，很有可能要等到明天颱風進入南海並且真正開始往北之後才會比較明朗。

林得恩則在臉書粉絲頁「林老師氣象站」說明，由於鳳凰颱風所處海域，提供其非常適合再繼續發展條件，目前評估，今天強度就會從原本的中度颱風，再增強為強烈颱風。鳳凰颱風在經過菲律賓陸地後，由於部份颱風結構已經受到局部山脈或地形的破壞，強度有機會降為中度颱風。但是颱風將會北轉，有北方冷空氣的逸入作用，破壞颱風原本暖心結構特徵；加上，又進入一個海洋熱焓量低、且垂直風切大的海域，因此，當颱風中心接近台灣陸地時，強度就有機會再降為輕度颱風。

林得恩說，等到鳳凰颱風登陸台灣，碰到了中央山脈，實力實在是差太多了，颱風強度將會快速被減弱，會不會像去年的山陀兒颱風一樣，最後死在台灣的陸地上，都是有可能的。

中央氣象署則指出，週一、週二受到鳳凰颱風外圍環流影響，大台北、基隆北海岸及東半部地區防大雨及局部豪雨，尤其在東北部地區及大台北、東部山區並有局部豪雨等級以上降雨。週三晚上到週四，中南部地區的風雨會變大，但是具體影響的範圍及時間還有不確定性。



