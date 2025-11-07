鳳凰恐轉中颱「直穿台灣」！專家揭3特點：是罕見個案
生活中心／游舒婷報導
根據氣象署公布的最新路徑圖，輕度颱風「鳳凰」預計將北轉影響台灣，預計下週一開始影響天氣，氣象專家林得恩撰文指出，鳳凰颱風的3個特點是相當罕見的狀況，同時也分享關於颱風的相關冷知識。
氣象專家林得恩在臉書上發文指出，每次颱風來前，都會根據各數值模式的模擬結果、實際現況的環境發展，進行滾動式的綜合評估、找到這次颱風可能的路徑，再根據路徑，對應過去可能的歷史個案進行選取，作為預估風雨量的重要參考依據。
不過，林得恩直言，這次颱風的歷史颱風個案選取「真的太難了」，第一，要在11月達到強度等級，再來，又是在中度至強烈颱風間，最後，同時又是從台灣西部一路北上，不論有無登陸，又或者是海峽直接北上的颱風，在過去都是相當罕見的！林得恩說，這無疑又是氣候變遷影響造成的特殊案例。
林得恩說，根據過去的統計資料來看，11月平均侵台的颱風數，一年只有0.3個，曾於11月登陸台灣的颱風也只有6到7個，也從來沒有一個個案是橫越中央山脈、西部登陸，再從台灣東部、東北部出海；由南往北、走台灣海峽的颱風總數是3到4個，也是11月份較為罕見的路徑。林得恩同時也分享職這次颱風的命名冷知識，本次「鳳凰」颱風由香港命名，「不是花也不是鳥，而是山」。
