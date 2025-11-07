鳳凰恐轉強颱！全台風雨影響時間曝

鳳凰颱風最新路徑曝光。（圖／翻攝自Facebook／《台灣颱風論壇｜天氣特急》）

中央氣象署指出，輕度颱風鳳凰今（7日）2時的中心位置在北緯10.9度，東經138.9度，以每小時24公里速度，向西北西進行。對此，氣象粉專也提醒，鳳凰颱風將持續增強，預估可達強烈颱風，路徑仍以西行為主，下週二（11日）進入南海後北轉朝台灣靠近，可能在下週三至四（12至13日）穿越台灣，影響程度取決北轉時間與位置。預計北部與東半部將先受風雨，中南部則晚些受外圍環流影響。另沿海與海上已有強風長浪，需提前防颱。下週四颱風逐漸減弱遠離，但東北季風仍使沿海風浪持續。

氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》今發文指出，鳳凰颱風持續增強，即將成為中度颱風，預估巔峰強度可達強烈颱風。路徑上無太大變化，下週二進入南海後開始北轉朝台灣靠近，綜觀模式預報，下週三至四之間穿越台灣上空，差異在於是走台灣西岸（台灣海峽）或東岸，取決於北轉的時間及位置，這部分仍有變數。同時也提醒，「颱風靠近台灣時仍具一定強度，請大家要開始做防颱工作囉！」

氣象粉專《天氣風險 WeatherRisk》分析師歐宗學今也發文指出，鳳凰颱風經過1天的發展，目前已經來到輕颱上限等級，預估今就會跨入中颱的門檻，並且還會繼續增強，預報路徑沒有太大變化，前面這段持續西行，並在下週一（10日）通過菲律賓呂宋島的分歧不大，但在後續逐漸北轉，並通過台灣附近時不確定性仍然相當高，主要是北轉位置、移動速度及轉向角度都還無法確定，但直接侵襲的機率已經相當高，下週一外圍環流配合東北季風會開始為北部、東半部地區帶來風雨，下週二至四南部、中部地區也會陸續受颱風環流影響，提醒大家利用這幾天的穩定天氣，預先做好防颱整備。

歐宗學指出，週六（8日）通過大氣環境都還沒有明顯變化，週日（9日）中午過後東北季風開始逐漸南下，但初期水氣仍較少，預估白天期間各地都還可以維持與近幾天相似的穩定天氣型態，週日晚起迎風面大臺北、東半部至恆春半島地區才會陸續有較明顯的陰雨天氣出現，同時氣溫也將逐漸下降。

歐宗學補充，下週一鳳凰颱風通過呂宋島時，會間接加強東北季風，北部、東半部至恆春半島普遍為陰雨天氣，且風速強、水氣多，在迎風面地形上開始有大量降雨累積。中南部地區白天期間尚無明顯影響，預估可維持多雲天氣，但晚間也會開始受外圍環流雲系影響而有局部短暫陣雨機會。此時周邊海域以及沿海地區已經有非常大的風浪出現，也會伴隨長浪影響，也可能已經發布部分地區的海上颱風警報，提醒大家盡量避免前往海濱活動。

歐宗學示警，下週二到下週三是鳳凰颱風侵襲影響台灣的關鍵時間，前面有提到說此段時間的路徑不確定性仍高，是否登陸或僅在近海通過；轉向角度是否較大往東北方向快速移出、或是角度較小持續在台灣西岸往北移動，對於各地的風雨影響程度及時間都不太相同，更不用說各模式之間在移動速度甚至是否北轉都還有差異存在，不過料敵從寬，禦敵從嚴，還是要先做好準備，以免應變不及。

下週四鳳凰颱風應該就會明顯減弱而且持續遠離台灣附近，各地的風雨影響都有逐漸減緩趨勢，不過歐宗學提醒，由於東北季風還在，因此沿海強風大浪的情況還不會那麼快趨緩，仍要留意。

