鳳凰恐轉強颱！將穿越台灣上空 2因素影響走東西岸

鳳凰颱風即將來襲，氣象粉專預測其強度可能達到強烈颱風等級，預計將在下週三、四期間穿越台灣上空。至於颱風路徑是走台灣海峽或東岸，將取決於北轉的時間及位置，提醒應盡早準備防颱工作。

鳳凰颱風強度可能達強烈颱風等級。（圖／翻攝自臉書／台灣颱風論壇｜天氣特急）

「台灣颱風論壇｜天氣特急」於7日發文指出，鳳凰颱風持續增強中，即將升級為中度颱風，預估其巔峰強度可達強烈颱風等級。在路徑方面，目前預測並無太大變化，颱風預計在下週二（11日）進入南海後開始北轉，朝台灣方向靠近。

粉專分析，根據綜合各氣象模式的預報結果，鳳凰颱風將於下週三（12日）至四（13日）之間穿越台灣上空。

粉專指出，目前路徑預測的主要差異在於颱風是走台灣西岸的台灣海峽或東岸，這主要取決於颱風北轉的時間及位置，這部分仍有變數，「颱風靠近台灣時仍具一定強度，請大家要開始做防颱工作囉！」

