鳳凰恐達「非常強颱」！日本氣象廳預測最新路徑 南台灣納暴風警戒區

生活中心／林昀萱報導

鳳凰颱風來勢洶洶，路徑備受關注。據氣象署今（7）晨8時觀測，鳳凰正以每小時25公里速度，向西北西進行，有增強為中度颱風的趨勢。

日本氣象廳當地時間今日上午9時（台灣時間8時）最新預測，鳳凰颱風將持續增強，未來將會在菲律賓北部轉向北行接近台灣，並在9日升格至日本定義的「非常強颱」，近中心最大風速為每秒44公尺至54公尺。10日前後將穿越南海接近台灣，逐漸由南向北移動為台灣帶來風雨，12日最靠近台灣，南部縣市被列入紅色暴風警戒範圍。

日本氣象廳提醒，日本列島可能從下週後半段開始受到強降雨和強風的影響，提醒當地民眾及有計劃前往旅遊者，注意颱風資訊。

