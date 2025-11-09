鳳凰恐鬼轉穿台⋯新北市「颱風假」怎麼放？侯友宜曝決策關鍵

政治中心／林昀萱報導

鳳凰來勢洶洶，氣象署最新預估路徑。（圖／中央氣象署）

鳳凰颱風來勢洶洶，氣象署預估最快今（10）日下午發布海上颱風警報，明日中午發布陸警，並在週三深夜到週四清晨登陸。由於幾乎全台都受鳳凰暴風圈威脅，外界也關注是否會放颱風假。對此，新北市長侯友宜也曝光決策標準。

新北市長侯友宜9日受訪表示，新北市府前一週就已觀察颱風動向，要求消防局及各單位做好充分準備，強調「全力以赴，守護人民的安全。」日前藍委洪孟楷提出「颱風假回歸中央」，侯友宜也說，中央在颱風資訊要建立更快速、標準化，即時提供給地方。因此中央和地方要一起合作面對颱風假的決策。

新北市長侯友宜曝光颱風假決策關鍵。（圖／新北市府提供）

今日開始，颱風外圍環流和東北季風形成共伴效應，北東將會開始炸雨，並以東側山區和北海岸的雨勢最劇烈。新北市政府提醒，北海岸地區包括淡水、三芝、石門、金山、萬里以及山區包括瑞芳、平溪、雙溪、貢寮、坪林、烏來民眾要特別戒備，注意劇烈雨勢，預估這一波共伴效應在週二達到巔峰。

根據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑於四小時內可能經過之地區，其「平均風力可達7級以上」或「陣風可達10級以上」時，或未來24小時累積雨量預測達「平地350毫米，山區200毫米」（部分縣市不分平地、山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準，不過實際停班課消息仍由各縣市政府宣布。

