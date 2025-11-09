鳳凰恐「穿台」！強弱變化一次看 氣象署發強風特報

鳳凰颱風路徑。（圖／翻攝自觀天氣看氣象臉書）





鳳凰颱風來勢洶洶，預估在登陸菲律賓之前會升級強颱，專家預估鳳凰颱風將會穿過台灣上空，關鍵時間點也曝光了。鳳凰颱風將會帶來明顯風浪，中央氣象署今（9日）也發布了強風特報。

氣象粉專「觀天氣看氣象」表示，最新預估路徑變化不大，研判將於今日深夜登陸菲律賓呂宋島，之後進入南海逐漸北轉，朝台灣西部靠近，並可能在12日（週三）晚間自西部地區登陸。

如果鳳凰颱風登陸台灣，將會是罕見的11月登陸颱風，上一次有颱風在11月登陸台灣為1967年的「吉達颱風」；而上一個登陸中部的中度颱風則是1986年的「韋恩颱風」；至於近期曾自台中以北登陸的輕度颱風，則是2002年的「娜克莉颱風」。

粉專指出，目前鳳凰底層結構已逐漸穩固，眼牆正在鞏固中。預估在通過菲律賓前，有機會達到強烈颱風等級；通過陸地後強度略減，但進入南海時海溫條件仍有利系統短暫整合，可維持中度颱風等級。接近台灣海峽後，受到海溫下降與東北季風挾帶冷空氣影響，強度可能再度下降，甚至不排除在登陸前減弱為輕颱或熱帶低壓。南海至台灣海峽這段過程，將是決定風雨影響範圍及程度的關鍵。

此外，自颱風逐漸接近開始，各地沿海風浪將逐步增強，澎湖及苗栗至雲林沿岸可能出現11至12級強陣風，登陸附近內陸地區也可能達9至10級；北部與東北部沿岸則受通道風影響，也需提高警覺。

粉專提醒，鳳凰颱風環流廣且能量充足，即使未直接登陸，只要外圍風場掃過台灣周邊海域，就足以造成沿海風浪惡化及局部強降雨。建議民眾提前做好防颱準備，避免前往海邊，並持續留意中央氣象署更新的最新颱風訊息。

中央氣象署凌晨4時20分發布強風特報，影響時間自9日清晨至10日晚上。苗栗、台中、彰化、屏東及澎湖亮橙色燈號，局部可能有平均風9級以上或陣風11級以上；基隆、新北、桃園、新竹、雲嘉南、台東及金門、連江等地為黃色燈號，有平均風6級以上或陣風8級以上機率。氣象署提醒沿海及空曠地區風勢明顯，請加強固定物件並避免前往海邊觀浪。

強風特報。（圖／氣象署）

