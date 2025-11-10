鳳凰愈晚愈兇！4大降雨熱區曝 鄭明典：可能還有熱帶擾動
鳳凰颱風正逐步逼近台灣，氣象專家林得恩提醒，「風雨浪，愈晚愈大！」預估基隆北海岸、大台北、東半部地區以及恆春半島的降雨機率將明顯提高。此外，中央氣象局前局長鄭明典也指出，在鳳凰之後還可能有熱帶擾動，呼籲民眾持續關注天氣變化。
林得恩今（10）日在臉書粉專「林老師氣象站」發文指出，今日天氣受東北季風及颱風外圍環流水氣影響，迎風面的基隆北海岸、大台北、東半部地區與恆春半島降雨機率增高，且雨勢愈晚愈加明顯，預估降雨強度落在大雨至豪雨等級之間，尤其大台北及宜花地區的雨勢集中、持續且明顯，局部地區更有出現超過豪雨等級降雨的機會。
林得恩進一步表示，台南以北、基隆北海岸、東半部、恆春半島及各離島部分地區，可能出現平均風6級以上、陣風8級以上的強風，其中，苗栗至彰化、恆春半島及澎湖等地區，更有機會出現平均風9級以上或陣風達11級的強勁風勢，各沿海風浪也將明顯增強，浪高可達3至5公尺，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、西南部、恆春半島沿海及澎湖也可能出現長浪，海邊活動務必注意安全。
另外，鄭明典在臉書發文分享本月5日的平均氣流分析，顯示約是850至400百帕代表的中對流層平均氣流。他指出，當時「海鷗」仍位於南海，「鳳凰」的前身低氣壓則在菲律賓東方，而更東方海域又有另一個低氣壓發展中。
鄭明典解釋，這些低壓的上方（北方）是副熱帶高壓帶，副高南側的東風流線高、低交錯變化，波形很明顯，因此「海鷗」與「鳳凰」颱風其實同屬同一個「東風波系列」的低壓區所發展出來的系統，兩者的生成並非巧合，而是相互關聯、接續發展的結果。他也補充指出，鳳凰颱風之後仍可能有新的熱帶擾動生成，從東風波的角度來看，「其實可以解釋不少系集預報分歧的現象！」
根據中央氣象署最新資料，鳳凰颱風今日凌晨2時的中心位置位於北緯16.7度、東經120.2度，以每小時19公里的速度向西北西進行。氣象署稍早也針對宜蘭地區發布大雨特報，提醒民眾提高警覺，注意防範強風與豪雨。
更多東森新聞報導
鳳凰逼近將「橫掃全台」 暴風侵襲率上升 5縣市飆破90%
不斷更新／烏石港賞鯨船停航5天
鳳凰颱風逼近！陽明山吹8級陣風、大雨一陣陣
其他人也在看
會有颱風假？專家示警13縣市停班課機率大
會有颱風假？專家示警13縣市停班課機率大EBC東森新聞 ・ 16 小時前
鳳凰會有颱風假？最快週二陸警 專家估「13縣市」停班停課機率大
據中央氣象署今（10）日凌晨2時觀測，鳳凰颱風中心位於鵝鑾鼻南方670公里之處，以每小時20轉13公里速度，向西北西轉北北西進行。中心附近最大風速每秒45公尺，瞬間最大陣風每秒55公尺，7級風暴風半徑250公里，10級風暴風半徑80公里，預測今日晚間8時的中心位置在鵝鑾鼻西南方530公里之處，請在菲律賓東方海面、巴士海峽附近及南海航行及作業船隻應特別注意。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
今日風雨越晚大！「這幾地」恐迎大豪雨 專家曝「颱風假」關鍵點
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導中度颱風鳳凰強勢襲來，根據中央氣象署資料顯示，鳳凰目前位在北緯16.7度，東經120.2度，以每小時19公里速度，向西北西進行...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
放颱風假？鳳凰颱風侵襲機率全台皆逾7成 2縣市達91%
第26號颱風、中颱鳳凰持續增強，氣象署預估最快明天（10日）發布海上警報、後天（11日）發布陸上警報，週三（12日）颱風最接近台灣時，預估將減為輕度颱風，若行進方向速度不變，週三白天暴風圈可能觸陸，夜中廣新聞網 ・ 18 小時前
鳳凰颱風來勢兇兇！「新北颱風假」怎麼放？侯友宜一句話全說了
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導鳳凰颱風來勢洶洶，氣象署預估最快今（10）日下午發布海上颱風警報，明日中午發布陸警，並可能在週三深夜至週四清晨登陸，...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
各國路徑曝！鳳凰將「登陸穿台」 致災雨炸北部、東部
鳳凰颱風來勢洶洶，氣象署最快於今(10日)下午發布海上颱風警報，週二發布陸警。氣象專家吳德榮指出，週二、週三(11、12日)鳳凰的「共伴效應」最劇烈，北部及東半部有發生「大量致災雨」的潛勢。中天新聞網 ・ 1 小時前
快防颱！ 鳳凰週一午後發海警 估「台中以南」登陸
鳳凰颱風將以強颱之姿襲擊菲律賓呂宋島，隨後北轉影響台灣！氣象署預估颱風可能從台中以南登陸，再從東北部或東部出海，甚至可能消散於台灣上空。週一、週二將先出現共伴效應，北台灣及東部地區有豪雨以上等級降雨；週三、週四颱風通過時，中南部及花東地區也將有顯著雨勢。氣象專家林得恩指出，「鳳凰取自山的名字，將與中央山脈進行山山對決，但碰上中央山脈，實力差距太大，會快速減弱」，然而其威脅性仍不容小覷。民眾應及早做好防颱準備，密切關注最新氣象資訊。TVBS新聞網 ・ 15 小時前
明起颱風、東北季風夾殺！海上、陸上警報恐接連發
鳳凰颱風來勢洶洶，不只日本氣象廳將其評為「強烈」，台灣中央氣象署也提醒民眾要防颱，氣象署指出，明（10）日颱風接近與東北季風相互影響，整個台灣東側慎防豪雨，預計明日下半天可能發布海上颱風警報，接著週二（12日）可能發布陸上颱風警報。週三（12日）颱風預計以輕颱強度通過台灣，雨勢擴到中南部，雨有顯著緩和可能要等到週五（14日）。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
鳳凰強襲菲律賓！瞬間陣風飆230公里 吊橋狂晃影片曝光
即時中心／温芸萱報導颱風「鳳凰」今晚將在菲律賓呂宋島奧羅拉省登陸，菲國多地發布最高等級警報，超過90萬人緊急撤離。從社群影片可見，多處地區淹水、吊橋被吹得劇烈搖晃。菲律賓剛脫離「海鷗」颱風陰影，尚未復原又迎來鳳凰颱風侵襲，當局宣布多地停班停課，全國進入高度警戒。民視 ・ 16 小時前
恐轉強颱！鳳凰颱風「準備開眼」鄭明典示警：又是一個大災難
颱風「鳳凰」8日8時的中心位置在北緯12.4度，東經 132.4度，以每小時33公里速度，向西北西進行，並已正式升級為中颱，預計下週三、週四（12、13日）最靠近台灣，未來恐升級成強颱。前氣象局局長鄭明典表示，從目前的強度來看，「對菲律賓又是一個可能的大災難！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
勇敢的鳳凰決定硬幹！ 氣象專家：恐像山陀兒死在台灣
鳳凰颱風來勢洶洶，氣象專家林得恩表示，由於鳳凰颱風所處海域，提供其非常適合再繼續發展條件，目前評估今日鳳凰強度將從中颱再升為強颱，不過也指出，等上了台灣陸地碰到中央山脈，「颱風強度將會快速被減弱，會不會像去年的山陀兒颱風一樣，最後死在台灣的陸地上，就讓我們繼續看下去」。中天新聞網 ・ 1 天前
行動電源沒用快回收「一顆賺400元」！這23家門市適用 加碼禮物一次看
行動電源屬小型3C配件，若存放不當，可能會釀成危險。為了鼓勵民眾妥善回收行動電源，台北市環保局推出活動，自11月1日到30日，到23家門市進行回收，就有機會拿到優惠及禮物。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中颱鳳凰「慢速移動」強度恐再增 宜蘭今首防強降雨
中颱鳳凰目前位在鵝鑾鼻南南東方940公里海面，在抵達台灣之前，將先到菲律賓北部「轉1圈」，氣象粉專「氣象報馬仔」提醒，宜蘭最快9日晚間就會出現雨勢，若颱風速度變慢，雨勢會更強、更久。中天新聞網 ・ 16 小時前
鳳凰颱風恐升強颱撲台！專家：從「這2地」登陸機率大
生活中心／楊佩怡報導中颱「鳳凰」來勢洶洶，恐急轉彎北上直撲台灣，氣象署分析鳳凰颱風有增強為強烈颱風的趨勢。對此，氣象專家分析，鳳狂颱風有可能在台灣「這2地」登陸，不過他推測12日中午後，颱風強度就會減弱，並在13日早上轉為熱帶性低氣壓，逐漸消散。民視 ・ 16 小時前
鳳凰颱風襲台「這2天」風雨最劇！颱風假機率曝
中央氣象氣象署指出，今（8）日下午2點鳳凰颱風位於北緯13.0度，東經130.5度，以每小時35公里速度向西進行，預估颱風強度可能於明（9）日達強烈颱風等級，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk 」分析師吳聖宇也示警將於下週這2天風雨最劇烈；至於颱風假可能，目前預估3縣市暴風侵襲率達60%。鏡報 ・ 1 天前
強颱鳳凰來襲「最快週三晚間登陸」！下週恐豪雨發海陸警 西半部登陸機率升高
氣象署預報員張竣堯指出，鳳凰颱風目前為中度颱風，強度處於「中段班」等級，週六可能增強為強颱。最新觀測顯示，截至今日下午2點，颱風中心位於鵝鑾鼻東南方約1420公里海面上，正朝西北西方向前進，預計先登陸菲律賓呂宋島，隨後北轉進入南海接近台灣。張竣堯表示，鳳凰颱風...CTWANT ・ 1 天前
鳳凰颱風直衝台灣！2縣市暴風圈侵襲率達91% 本島縣市均超過7成
鳳凰颱風預計今日（11/9）增強為強烈颱風，並於週三（11/12）登陸台灣。氣象署稍早公布最新120小時內暴風圈侵襲機率，其中台南市及澎湖縣均達91%，其餘縣市除部分離島外，本島侵襲率均達70%以上。太報 ・ 19 小時前
鳳凰颱風上望強颱！各地風雨搖滾時程出爐 「這2天」是關鍵
鳳凰颱風來勢洶洶，目前已升格成中度颱風。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，颱風在副熱帶（太平洋）高壓導引下穩定往西移動中，路徑上沒有太大變化，將以強颱巔峰之姿登陸菲律賓；粉專也提醒，目前有2個變數需要關注，10日、11日是重要關鍵期。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰達中颱上限 恐從西部登陸！明起共伴效應雨彈開炸
氣象署今日指出，今年第26號颱風「鳳凰」強度達中颱上限，預估12至13日、下周三及四通過台灣時減弱至輕度颱風，登陸地點則是西半部均有機會，10至11日、明後天宜蘭、花蓮、大台北防局部豪雨以上降雨，12日、下周三中南部雨勢漸增，留意大雨或局部豪雨。中時新聞網 ・ 17 小時前
鳳凰又大又強！粉專示警：沒碰到台灣「北東先發瘋」
鳳凰颱風來襲！今（9）日氣象粉專「台灣颱風論壇」指出，目前鳳凰是中颱上限而且範圍很大，可謂「又大又強」，雖然碰到菲律賓陸地後會減弱，但接近台灣時，其外圍環流與東北季風的共伴效應展開，颱風論壇預計「在本體摸到台灣之前，北部、東半部就要率先發瘋」，明（10）日起雨量相當可觀，提醒大家上下班自行小心。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前