鳳凰愈晚愈兇！4大降雨熱區曝 鄭明典：可能還有熱帶擾動

氣象專家林得恩提醒，「風雨浪，愈晚愈大！」（圖／翻攝自「林老師氣象站」臉書粉專）





鳳凰颱風正逐步逼近台灣，氣象專家林得恩提醒，「風雨浪，愈晚愈大！」預估基隆北海岸、大台北、東半部地區以及恆春半島的降雨機率將明顯提高。此外，中央氣象局前局長鄭明典也指出，在鳳凰之後還可能有熱帶擾動，呼籲民眾持續關注天氣變化。

林得恩今（10）日在臉書粉專「林老師氣象站」發文指出，今日天氣受東北季風及颱風外圍環流水氣影響，迎風面的基隆北海岸、大台北、東半部地區與恆春半島降雨機率增高，且雨勢愈晚愈加明顯，預估降雨強度落在大雨至豪雨等級之間，尤其大台北及宜花地區的雨勢集中、持續且明顯，局部地區更有出現超過豪雨等級降雨的機會。

林得恩進一步表示，台南以北、基隆北海岸、東半部、恆春半島及各離島部分地區，可能出現平均風6級以上、陣風8級以上的強風，其中，苗栗至彰化、恆春半島及澎湖等地區，更有機會出現平均風9級以上或陣風達11級的強勁風勢，各沿海風浪也將明顯增強，浪高可達3至5公尺，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、西南部、恆春半島沿海及澎湖也可能出現長浪，海邊活動務必注意安全。

另外，鄭明典在臉書發文分享本月5日的平均氣流分析，顯示約是850至400百帕代表的中對流層平均氣流。他指出，當時「海鷗」仍位於南海，「鳳凰」的前身低氣壓則在菲律賓東方，而更東方海域又有另一個低氣壓發展中。

鄭明典解釋，這些低壓的上方（北方）是副熱帶高壓帶，副高南側的東風流線高、低交錯變化，波形很明顯，因此「海鷗」與「鳳凰」颱風其實同屬同一個「東風波系列」的低壓區所發展出來的系統，兩者的生成並非巧合，而是相互關聯、接續發展的結果。他也補充指出，鳳凰颱風之後仍可能有新的熱帶擾動生成，從東風波的角度來看，「其實可以解釋不少系集預報分歧的現象！」

根據中央氣象署最新資料，鳳凰颱風今日凌晨2時的中心位置位於北緯16.7度、東經120.2度，以每小時19公里的速度向西北西進行。氣象署稍早也針對宜蘭地區發布大雨特報，提醒民眾提高警覺，注意防範強風與豪雨。

